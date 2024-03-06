إطلاق مبادرة لغتي هويتي بمدرسة عين جالوت الثانوية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 6 آذار (بترا)- أطلقت مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات، اليوم الأربعاء، مبادرة لغتي هويتي لتحفيز طلبتها للمحافظة على اللغة العربية.

وأكد مدير تربية قصبة إربد حمزة نجادات خلال رعايته المبادرة على ضرورة المحافظة على اللغة العربية،" لغة الضاد "، مشيرا إلى أن العرب القدامى تحدَّثوا بها منذ آلاف السنين، وكتبوا بها أعظم الأشعار في الآداب العالمية جميعها، وألقوا بها أعظم الخُطب وأرسلوا بها أفصح الرسائل، فكانت هذه اللغة عنوانًا عريضًا في أغلب المخطوطات الأثرية التاريخية التي أكَّدت على أنَّ جذور هذه اللغة العظيمة ضاربة في عمق التاريخ.

من جانبها، قالت مديرة المدرسة فادية ديباجة ان الأهداف التي تسعى المبادرة لتحقيقها هي بناء وعي لغوي يؤسّس لنهضة ثقافية تؤدي إلى نهوض حضاري شامل للأمة، والاعتزاز بها والتشجيع على الكتابة بها، مشيرة لأهمية هذه اللغة ومساهمتها الفاعلة في الشعر والفنون .

--(بترا)

ا.ح/أز /ع ط

06/03/2024 20:14:56