إطلاق مبادرة لغتي هويتي بمدرسة عين جالوت الثانوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 6 آذار (بترا)- أطلقت مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات، اليوم الأربعاء، مبادرة لغتي هويتي لتحفيز طلبتها للمحافظة على اللغة العربية.
وأكد مدير تربية قصبة إربد حمزة نجادات خلال رعايته المبادرة على ضرورة المحافظة على اللغة العربية،" لغة الضاد "، مشيرا إلى أن العرب القدامى تحدَّثوا بها منذ آلاف السنين، وكتبوا بها أعظم الأشعار في الآداب العالمية جميعها، وألقوا بها أعظم الخُطب وأرسلوا بها أفصح الرسائل، فكانت هذه اللغة عنوانًا عريضًا في أغلب المخطوطات الأثرية التاريخية التي أكَّدت على أنَّ جذور هذه اللغة العظيمة ضاربة في عمق التاريخ.
من جانبها، قالت مديرة المدرسة فادية ديباجة ان الأهداف التي تسعى المبادرة لتحقيقها هي بناء وعي لغوي يؤسّس لنهضة ثقافية تؤدي إلى نهوض حضاري شامل للأمة، والاعتزاز بها والتشجيع على الكتابة بها، مشيرة لأهمية هذه اللغة ومساهمتها الفاعلة في الشعر والفنون .
--(بترا)
ا.ح/أز /ع ط
06/03/2024 20:14:56
MENAFN06032024000117011021ID1107944463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.