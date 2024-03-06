إشهار ديوان ما يفوق الواقع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- احتفى كتاب ومهتمون، مساء اليوم الأربعاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بإشهار ديوان "ما يفوق الواقع" للشاعر بسام عرار.

وقال عرار إن الديوان تناول قضية فلسطين عموماً والقدس خاصةً، بمعظم فصوله، والمعاناة التي يتعرض لها أهلها منذ عقود، ويتحدث عن الواقع الذي يعيشه المواطن العربي، وما وصل إليه العالم أجمع، من قسوة الظروف وسوء الأحوال.

وألقى عرار عددا من القصائد الشعرية، منها "قصيدة خوابي الجعاب" التي تناولت مفاهيم الحرية والحق والسلام، في الإحتفائية التي نظمتها دار يافا العلمية للنشر والتوزيع بالتعاون مع المكتبة الوطنية.

بدورها قالت الكاتبة عنان محروس" إن الديوان يحمل فكرة الوطن بمكوناته، أرضا وشعبا، وامتاز بقوة اللغة وجمال الصورة، وانتقاء الكلمات والمفردات بعناية".

وفي ختام الأحتفائية التي أدارها الكاتبة ريم الكيالي، أهدى الباحث والناقد وائل عبد ربه درعاً تكريميا للشاعر بسام عرار.

--(بترا)

ع ع / م ت/ ع ط

06/03/2024 20:13:30