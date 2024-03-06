إشهار ديوان ما يفوق الواقع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- احتفى كتاب ومهتمون، مساء اليوم الأربعاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بإشهار ديوان "ما يفوق الواقع" للشاعر بسام عرار.
وقال عرار إن الديوان تناول قضية فلسطين عموماً والقدس خاصةً، بمعظم فصوله، والمعاناة التي يتعرض لها أهلها منذ عقود، ويتحدث عن الواقع الذي يعيشه المواطن العربي، وما وصل إليه العالم أجمع، من قسوة الظروف وسوء الأحوال.
وألقى عرار عددا من القصائد الشعرية، منها "قصيدة خوابي الجعاب" التي تناولت مفاهيم الحرية والحق والسلام، في الإحتفائية التي نظمتها دار يافا العلمية للنشر والتوزيع بالتعاون مع المكتبة الوطنية.
بدورها قالت الكاتبة عنان محروس" إن الديوان يحمل فكرة الوطن بمكوناته، أرضا وشعبا، وامتاز بقوة اللغة وجمال الصورة، وانتقاء الكلمات والمفردات بعناية".
وفي ختام الأحتفائية التي أدارها الكاتبة ريم الكيالي، أهدى الباحث والناقد وائل عبد ربه درعاً تكريميا للشاعر بسام عرار.
--(بترا)
ع ع / م ت/ ع ط
06/03/2024 20:13:30
MENAFN06032024000117011021ID1107944462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.