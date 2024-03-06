انتصاران للاعبي منتخب الملاكمة عشيش والهنداوي بالتصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- حقق لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، حذيفة عشيش وعدي الهنداوي، اليوم الأربعاء، الفوز في نزاليهما، ضمن التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
ونجح حذيفة عشيش في تحقيق انتصاره الأول ضمن منافسات وزن تحت 51 كغم في دور الـ 32 على اللاعب الصيني زاهانغ ليتأهل إلى دور الـ 16والذي سيلتقي خلاله مع اللاعب الأميركي روسكو هيل يوم الأحد المقبل.
من جانبه فاز اللاعب عدي الهنداوي ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم في دور الـ 64 على اللاعب البرتغالي أنتونيو روديجيز، بانهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ، ليتأهل إلى دور الـ 32 حيث سيلتقي يوم غد مع اللاعب المكسيكي كارلوس روديجيز.
وتستكمل المشاركة الأردنية في التصفية العالمية يوم غد الخميس، حيث سيخوض اللاعب زياد عشيش نزاله الثاني في البطولة حيث سيلتقي في دور الـ 32 من منافسات وزن تحت 71 كغم مع اللاعب الفلبيني رونالد تشافيز.
كما سيفتتح اللاعب عبادة الكسبة يوم غد مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم حيث يلتقي مع اللاعب البرازيلي يوري فالكاو في دور الـ 32.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
06/03/2024 19:59:20
MENAFN06032024000117011021ID1107944460
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