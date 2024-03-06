انتصاران للاعبي منتخب الملاكمة عشيش والهنداوي بالتصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- حقق لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، حذيفة عشيش وعدي الهنداوي، اليوم الأربعاء، الفوز في نزاليهما، ضمن التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.

ونجح حذيفة عشيش في تحقيق انتصاره الأول ضمن منافسات وزن تحت 51 كغم في دور الـ 32 على اللاعب الصيني زاهانغ ليتأهل إلى دور الـ 16والذي سيلتقي خلاله مع اللاعب الأميركي روسكو هيل يوم الأحد المقبل.

من جانبه فاز اللاعب عدي الهنداوي ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم في دور الـ 64 على اللاعب البرتغالي أنتونيو روديجيز، بانهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ، ليتأهل إلى دور الـ 32 حيث سيلتقي يوم غد مع اللاعب المكسيكي كارلوس روديجيز.

وتستكمل المشاركة الأردنية في التصفية العالمية يوم غد الخميس، حيث سيخوض اللاعب زياد عشيش نزاله الثاني في البطولة حيث سيلتقي في دور الـ 32 من منافسات وزن تحت 71 كغم مع اللاعب الفلبيني رونالد تشافيز.

كما سيفتتح اللاعب عبادة الكسبة يوم غد مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم حيث يلتقي مع اللاعب البرازيلي يوري فالكاو في دور الـ 32.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

06/03/2024 19:59:20