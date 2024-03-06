تتويج تربية ماركا ببطولة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الدراسية الأساسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)-توجت تربية ماركا بطلاً في نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وتصدرت مديرية ماركا ترتيب الميداليات واستلمت كأس بطل الدورة، فيما جاءت تربية عمان في المركز الثاني وتربية لواء الجامعة بالمركز الثالث.
وقام بتتويج الفرق الفائزة مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور اجمل طويقات ، حيث كان ترتيب الميداليات النهائي في الالعاب الرياضية التاسعة كالتالي: ماركا 11 ذهبية، 1 فضية،2 برونزية ، عمان(2,0,3)، الجامعة( 4,2,2)، بني كنانة (0,0,2)، القويسمة(1,5,1)، الزرقاء الأولي(0,3,1)، الاغوار الجنوبية(0,1,1) ، ناعور و اربد لكل منهما، (0,2,0)، الأغوار الشمالية والعقبة (2,1,0) لكل منهما، الجيزة (1,1,0)، المفرق(0,1,0)، جرش وسحاب (2,0,0) لكل منهما، بصيرا و المركز (1,0,0) لكل منهما.
--(بترا)
ع س/أز/ ع ط
06/03/2024 19:58:15
MENAFN06032024000117011021ID1107944459
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