Thursday, 07 March 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تتويج تربية ماركا ببطولة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الدراسية الأساسية

3/6/2024 2:47:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)-توجت تربية ماركا بطلاً في نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وتصدرت مديرية ماركا ترتيب الميداليات واستلمت كأس بطل الدورة، فيما جاءت تربية عمان في المركز الثاني وتربية لواء الجامعة بالمركز الثالث.
وقام بتتويج الفرق الفائزة مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور اجمل طويقات ، حيث كان ترتيب الميداليات النهائي في الالعاب الرياضية التاسعة كالتالي: ماركا 11 ذهبية، 1 فضية،2 برونزية ، عمان(2,0,3)، الجامعة( 4,2,2)، بني كنانة (0,0,2)، القويسمة(1,5,1)، الزرقاء الأولي(0,3,1)، الاغوار الجنوبية(0,1,1) ، ناعور و اربد لكل منهما، (0,2,0)، الأغوار الشمالية والعقبة (2,1,0) لكل منهما، الجيزة (1,1,0)، المفرق(0,1,0)، جرش وسحاب (2,0,0) لكل منهما، بصيرا و المركز (1,0,0) لكل منهما.
--(بترا)
ع س/أز/ ع ط
06/03/2024 19:58:15

MENAFN06032024000117011021ID1107944459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث