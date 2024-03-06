تتويج تربية ماركا ببطولة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الدراسية الأساسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)-توجت تربية ماركا بطلاً في نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وتصدرت مديرية ماركا ترتيب الميداليات واستلمت كأس بطل الدورة، فيما جاءت تربية عمان في المركز الثاني وتربية لواء الجامعة بالمركز الثالث.

وقام بتتويج الفرق الفائزة مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور اجمل طويقات ، حيث كان ترتيب الميداليات النهائي في الالعاب الرياضية التاسعة كالتالي: ماركا 11 ذهبية، 1 فضية،2 برونزية ، عمان(2,0,3)، الجامعة( 4,2,2)، بني كنانة (0,0,2)، القويسمة(1,5,1)، الزرقاء الأولي(0,3,1)، الاغوار الجنوبية(0,1,1) ، ناعور و اربد لكل منهما، (0,2,0)، الأغوار الشمالية والعقبة (2,1,0) لكل منهما، الجيزة (1,1,0)، المفرق(0,1,0)، جرش وسحاب (2,0,0) لكل منهما، بصيرا و المركز (1,0,0) لكل منهما.

--(بترا)

ع س/أز/ ع ط

06/03/2024 19:58:15