منح دراسية مقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، انطلاق برنامج البعثات المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية للعام الجامعي 2024-2025.
وتشتمل البعثات على منح في برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه بتخصصات: الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والدراسات الفنية، والنفط والغاز، تتضمن تغطية رسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، وأجور السكن، وراتبا شهريا، وتأمينا طبيا.
وأوضحت الوزارة أن الدراسة باللغة الرومانية، وتشترط على الطلبة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، لافتة إلى أن آلية التقديم عبر الرابط الإلكتروني: ، و أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31 أيار المقبل.
ودعت الراغبين بالاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة إلى الدخول على الرابط التالي: (
--(بترا)
أ ر/ن ح / ع ط
06/03/2024 19:43:54
MENAFN06032024000117011021ID1107944456
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