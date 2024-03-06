Wednesday, 06 March 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منح دراسية مقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمار

3/6/2024 2:47:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، انطلاق برنامج البعثات المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية للعام الجامعي 2024-2025.
وتشتمل البعثات على منح في برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه بتخصصات: الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والدراسات الفنية، والنفط والغاز، تتضمن تغطية رسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، وأجور السكن، وراتبا شهريا، وتأمينا طبيا.
وأوضحت الوزارة أن الدراسة باللغة الرومانية، وتشترط على الطلبة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، لافتة إلى أن آلية التقديم عبر الرابط الإلكتروني: ، و أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31 أيار المقبل.
ودعت الراغبين بالاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة إلى الدخول على الرابط التالي: (
--(بترا)
أ ر/ن ح / ع ط
06/03/2024 19:43:54

MENAFN06032024000117011021ID1107944456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث