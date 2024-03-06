منح دراسية مقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، انطلاق برنامج البعثات المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية للعام الجامعي 2024-2025.

وتشتمل البعثات على منح في برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه بتخصصات: الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والدراسات الفنية، والنفط والغاز، تتضمن تغطية رسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، وأجور السكن، وراتبا شهريا، وتأمينا طبيا.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة باللغة الرومانية، وتشترط على الطلبة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، لافتة إلى أن آلية التقديم عبر الرابط الإلكتروني: ، و أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31 أيار المقبل.

ودعت الراغبين بالاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة إلى الدخول على الرابط التالي: (

--(بترا)

أ ر/ن ح / ع ط

06/03/2024 19:43:54