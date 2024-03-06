الإفتاء تعرض في ندوة إنجازاتها بمناسبة اليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- نظمت دائرة الإفتاء العام بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأربعاء، ندوة حول إنجازات دائرة الإفتاء العام في ظل اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأشار سماحة المفتي العام الدكتور احمد الحسنات الى عناية الهاشميين بالإفتاء منذ عهد الإمارة مرورا بتأسيس المملكة في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، ومن ثم في عهد الملك طلال الى عهد الملك الباني الحسين ومن ثم في عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني، الذي أولي الإفتاء جل اهتمامه ورعايته.
وقال، بحضور مدير دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن الدائرة تأسست كمؤسسة مستقلة بصدور قانون الإفتاء عام 2006 ، لافتاً الى دور الدائرة في بيان الأحكام الشرعية ونشر المنهج الوسطي والوعي الديني بين أفراد المجتمع، كما يضطلع مجلس الإفتاء الأردني بمهام بيان الأحكام الشرعية فيما يعرض عليه من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين وما استجد من قضايا معاصرة.
وأضاف الحسنات، أن عدد الفتاوي بحسب الإحصائيات السنوية التي تصدرها دائرة الإفتاء العام تجاوزت الـ350 ألف فتوى خلال العام الماضي، تنوعت ما بين فتاوى بحثية وطلاق ومقابلات شخصية والهاتف.
--(بترا)
وهـ/أز/ ع ط
06/03/2024 19:42:46
MENAFN06032024000117011021ID1107944455
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