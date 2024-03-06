الإفتاء تعرض في ندوة إنجازاتها بمناسبة اليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- نظمت دائرة الإفتاء العام بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأربعاء، ندوة حول إنجازات دائرة الإفتاء العام في ظل اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وأشار سماحة المفتي العام الدكتور احمد الحسنات الى عناية الهاشميين بالإفتاء منذ عهد الإمارة مرورا بتأسيس المملكة في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، ومن ثم في عهد الملك طلال الى عهد الملك الباني الحسين ومن ثم في عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني، الذي أولي الإفتاء جل اهتمامه ورعايته.

وقال، بحضور مدير دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن الدائرة تأسست كمؤسسة مستقلة بصدور قانون الإفتاء عام 2006 ، لافتاً الى دور الدائرة في بيان الأحكام الشرعية ونشر المنهج الوسطي والوعي الديني بين أفراد المجتمع، كما يضطلع مجلس الإفتاء الأردني بمهام بيان الأحكام الشرعية فيما يعرض عليه من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين وما استجد من قضايا معاصرة.

وأضاف الحسنات، أن عدد الفتاوي بحسب الإحصائيات السنوية التي تصدرها دائرة الإفتاء العام تجاوزت الـ350 ألف فتوى خلال العام الماضي، تنوعت ما بين فتاوى بحثية وطلاق ومقابلات شخصية والهاتف.

--(بترا)

وهـ/أز/ ع ط

06/03/2024 19:42:46