مذكرة تفاهم للتعاون القضائي الدستوري بين الأردن والعراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)-وقعت المحكمة الدستورية الأردنية مذكرة تفاهم مع المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأربعاء، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء الدستوري.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين خلال استقباله وفدا برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على أن يبقى الأردن السند والداعم لاستقرار العراق الذي واجه التحديات التي هددت أمنه واستقراره، فأعاد بناء مؤسساته وسعى إلى فرض سيادة القانون وتحقيق الإصلاح على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي .
وقال المحادين إن زيارة وفد المحكمة الاتحادية العليا العراقية تكتسب أهمية إضافية في ظل ما يشهده إقليمنا من أحداث تدعونا إلى التمسك بدساتيرنا التي ارتضتها شعوبنا.
وبين المحادين أن هذه التحديات الصعبة هي الاختبار الحقيقي للدستور كمنارة للعدل تهتدي بها التشريعات بكل مستوياتها.
من جانبه، أكد عبود عمق الروابط الأخوية بين الأردن والعراق وأهمية التعاون الثنائي في مجال القضاء الدستوري وفي كافة المجالات.
وقدم شرحا حول التطور الذي شهده القضاء الدستوري في الجمهورية العراقية ودوره في ترسيخ سيادة القانون وإسهامه في تحقيق الاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
وبين رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن المحكمة تمارس اختصاصها بموجب المادة 93 من الدستور العراقي ابتداءً بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والفصل في المنازعات بين حكومات الأقاليم او المحافظات والتصديق على نتائج الانتخابات التشريعية.
وقدم عدد من أعضاء هيئة المحكمة الدستورية شرحا حول تاريخ القضاء الدستوري في المملكة وطبيعة المهام التي تباشرها المحكمة بينما دار نقاش بين الجانبين حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال القضاء الدستوري .
--(بترا)
ب ص/أز/ ع ط
06/03/2024 19:40:50
MENAFN06032024000117011021ID1107944454
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