مذكرة تفاهم للتعاون القضائي الدستوري بين الأردن والعراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)-وقعت المحكمة الدستورية الأردنية مذكرة تفاهم مع المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأربعاء، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء الدستوري.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين خلال استقباله وفدا برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على أن يبقى الأردن السند والداعم لاستقرار العراق الذي واجه التحديات التي هددت أمنه واستقراره، فأعاد بناء مؤسساته وسعى إلى فرض سيادة القانون وتحقيق الإصلاح على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي .

وقال المحادين إن زيارة وفد المحكمة الاتحادية العليا العراقية تكتسب أهمية إضافية في ظل ما يشهده إقليمنا من أحداث تدعونا إلى التمسك بدساتيرنا التي ارتضتها شعوبنا.

وبين المحادين أن هذه التحديات الصعبة هي الاختبار الحقيقي للدستور كمنارة للعدل تهتدي بها التشريعات بكل مستوياتها.

من جانبه، أكد عبود عمق الروابط الأخوية بين الأردن والعراق وأهمية التعاون الثنائي في مجال القضاء الدستوري وفي كافة المجالات.

وقدم شرحا حول التطور الذي شهده القضاء الدستوري في الجمهورية العراقية ودوره في ترسيخ سيادة القانون وإسهامه في تحقيق الاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وبين رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن المحكمة تمارس اختصاصها بموجب المادة 93 من الدستور العراقي ابتداءً بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والفصل في المنازعات بين حكومات الأقاليم او المحافظات والتصديق على نتائج الانتخابات التشريعية.

وقدم عدد من أعضاء هيئة المحكمة الدستورية شرحا حول تاريخ القضاء الدستوري في المملكة وطبيعة المهام التي تباشرها المحكمة بينما دار نقاش بين الجانبين حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال القضاء الدستوري .

--(بترا)

ب ص/أز/ ع ط

06/03/2024 19:40:50