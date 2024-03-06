ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار

لندن 6 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو). ووفق التقارير الصادر عن مركز المال البريطانية، صعد الاسترليني مقابل الدولار بنسبة21ر0 بالمئة ليصل عند 2730ر1 دولار، بينما انخفض بنسبة 18ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1681ر1 يورو. --(بترا) ر ش/أز/ ع ط 06/03/2024 19:13:49

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