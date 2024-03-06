الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تسير بعثة لأداء مناسك العمرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، ودع مدير عام الهيئة العميد المتقاعد موران ترك، اليوم الأربعاء، بعثة العمرة الأولى للمصابين العسكريين لهذا العام، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، بمشاركة 46 مصاباً عسكرياً من مختلف المحافظات.

ونقل ترك خلال وداعه البعثة، مباركة سموه، للمشاركين وتمنياته لهم بالعودة السالمة إلى ذويهم ووطنهم، مؤكداً أن تسيير هذه الرحلات يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين والتواصل معهم، وفي إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها تجاههم، وتحقيقاً للتكامل في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتسبيها.

ودعا مفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، المشاركين إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، التي حث عليها ديننا الحنيف والالتزام بأخلاق المؤسسة العسكرية، وأن يكونوا عوناً لبعضهم للتغلب على مشاق السفر، والاستفادة من هذه الرحلة الإيمانية العظيمة للاستزادة من الطاعات.

من جهتهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذه الرحلة، التي سهلت لهم سبل الاستطاعة لأداء مناسك العمرة بكل سخاء ورعاية، وشكرهم للهيئة للفتاتها الكريمة تجاههم، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.

وتأتي هذه البعثة استمرارا للنهج الذي اختطته الهيئة في تسيير مثل هذه الرحلات؛ تعزيزاً للقيم الروحية ورفع الروح المعنوية لدى المصابين العسكريين من خلال إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه السنة المباركة تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

--(بترا)

ل م/ن ح/رق

06/03/2024 18:46:49