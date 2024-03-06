الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تسير بعثة لأداء مناسك العمرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، ودع مدير عام الهيئة العميد المتقاعد موران ترك، اليوم الأربعاء، بعثة العمرة الأولى للمصابين العسكريين لهذا العام، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، بمشاركة 46 مصاباً عسكرياً من مختلف المحافظات.
ونقل ترك خلال وداعه البعثة، مباركة سموه، للمشاركين وتمنياته لهم بالعودة السالمة إلى ذويهم ووطنهم، مؤكداً أن تسيير هذه الرحلات يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين والتواصل معهم، وفي إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها تجاههم، وتحقيقاً للتكامل في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتسبيها.
ودعا مفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، المشاركين إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، التي حث عليها ديننا الحنيف والالتزام بأخلاق المؤسسة العسكرية، وأن يكونوا عوناً لبعضهم للتغلب على مشاق السفر، والاستفادة من هذه الرحلة الإيمانية العظيمة للاستزادة من الطاعات.
من جهتهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذه الرحلة، التي سهلت لهم سبل الاستطاعة لأداء مناسك العمرة بكل سخاء ورعاية، وشكرهم للهيئة للفتاتها الكريمة تجاههم، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.
وتأتي هذه البعثة استمرارا للنهج الذي اختطته الهيئة في تسيير مثل هذه الرحلات؛ تعزيزاً للقيم الروحية ورفع الروح المعنوية لدى المصابين العسكريين من خلال إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه السنة المباركة تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
06/03/2024 18:46:49
MENAFN06032024000117011021ID1107944451
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