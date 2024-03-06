ندوة حوارية تناقش الاحتياجات المرورية لطريق الطفيلة الحسا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 6 آذار (بترا)- ناقشت ندوة حوارية في الطفيلة، اليوم الأربعاء، مشاكل ومعيقات يعانيها مستخدمو طريق الطفيلة باتجاه الحسا وعمان، وأبرز احتياجاته المرورية بغية المحافظة على سلامة المواطنين.
وجاء عقد الندوة ضمن مشروع "هنا الطفيلة" الذي تنفذه جمعية عراقة الطفيلة السياحية، بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني لكسب التأييد لرفد الطرقات في المحافظة بمستلزمات ولوحات إرشادية وشواخص المرورية.
وقال عدد من منسقي المشروع بحضور رئيسة الجمعية فاطمة أبو محفوظ، إن مسوحات ميدانية جرت على هذا الطريق، أظهرت حاجته لوحات إرشادية وتحذيرية، وصيانة بعض مقاطع الطريق، وشموله بمشروعات الإنارة وزراعة أشجار حرجية على جوانبه.
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن المجلس وضع خطة طموحة لصيانة عشرات الطرق بالتعاون مع البلديات والأشغال العامة، مشيرا إلى أن طريق الطفيلة الحسا يحتاج لمعالجات عدة سواء في مدخله أو توسعة بعض المنعطفات وإنارته.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة، مصطفى العوران، إلى أن وزارة البيئة أعلنت عن مشروع ريادي سينفذ، بدءا من مدخل الطفيلة وانتهاء بوادي زيد بتكلفة أكثر من مليون دينار لشمول هذا الطريق بعمليات تجميل وزراعة أشجار ورفده بالمستلزمات المرورية كافة.
بدورها، قالت مديرة سياحة الطفيلة، خلود الجرابعة، إن الطريق يحتاج إلى جملة من الأولويات المرورية على رأسها إنارته وزراعة أشجار حرجية وتوفير شبكات البث الخلوي عليه.
إلى ذلك، قال مدير أشغال الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، إن المديرية بدأت بوضع المزيد من الشواخص على الطريق ضمن خطتها للعام الحالي، لتحسين واقع الطرق في المحافظة.
--(بترا)
س م/ن ح/رق
06/03/2024 18:37:16
MENAFN06032024000117011021ID1107944450
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