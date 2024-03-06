ندوة حوارية تناقش الاحتياجات المرورية لطريق الطفيلة الحسا

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 6 آذار (بترا)- ناقشت ندوة حوارية في الطفيلة، اليوم الأربعاء، مشاكل ومعيقات يعانيها مستخدمو طريق الطفيلة باتجاه الحسا وعمان، وأبرز احتياجاته المرورية بغية المحافظة على سلامة المواطنين.

وجاء عقد الندوة ضمن مشروع "هنا الطفيلة" الذي تنفذه جمعية عراقة الطفيلة السياحية، بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني لكسب التأييد لرفد الطرقات في المحافظة بمستلزمات ولوحات إرشادية وشواخص المرورية.

وقال عدد من منسقي المشروع بحضور رئيسة الجمعية فاطمة أبو محفوظ، إن مسوحات ميدانية جرت على هذا الطريق، أظهرت حاجته لوحات إرشادية وتحذيرية، وصيانة بعض مقاطع الطريق، وشموله بمشروعات الإنارة وزراعة أشجار حرجية على جوانبه.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن المجلس وضع خطة طموحة لصيانة عشرات الطرق بالتعاون مع البلديات والأشغال العامة، مشيرا إلى أن طريق الطفيلة الحسا يحتاج لمعالجات عدة سواء في مدخله أو توسعة بعض المنعطفات وإنارته.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة، مصطفى العوران، إلى أن وزارة البيئة أعلنت عن مشروع ريادي سينفذ، بدءا من مدخل الطفيلة وانتهاء بوادي زيد بتكلفة أكثر من مليون دينار لشمول هذا الطريق بعمليات تجميل وزراعة أشجار ورفده بالمستلزمات المرورية كافة.

بدورها، قالت مديرة سياحة الطفيلة، خلود الجرابعة، إن الطريق يحتاج إلى جملة من الأولويات المرورية على رأسها إنارته وزراعة أشجار حرجية وتوفير شبكات البث الخلوي عليه.

إلى ذلك، قال مدير أشغال الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، إن المديرية بدأت بوضع المزيد من الشواخص على الطريق ضمن خطتها للعام الحالي، لتحسين واقع الطرق في المحافظة.

--(بترا)

س م/ن ح/رق

06/03/2024 18:37:16