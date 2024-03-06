الصين تؤكد قدرتها على تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي 5%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بكين 6 آذار (بترا) وفاء زيناتيه- قال مدير لجنة التنمية والإصلاح الوطني في جمهورية الصين الشعبية، تشن شان جي، إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعام 2024 بنحو 5 بالمئة هو هدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز الجهود.
وأضاف تشن شان جي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، أن الصين لديها الثقة والقدرات والظروف اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، وأن هدف النمو للعام 2024 يتماشى مع أهداف الخطة الخمسية الـ14 للأعوام (2021-2025) ويستند إلى إمكانات النمو وظروف الاقتصاد الصيني.
وشارك في المؤتمر، الذي انعقد في فندق المركز الإعلامي في العاصمة بكين، وزيرا المالية لان فو آن، والتجارة وانغ وين تاو، ومحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، ورئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشين؛ لاطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على القضايا المتعلقة بالتنمية والإصلاح، والمالية والميزانية، والتجارة والأوراق المالية.
وكانت الحكومة الصينية حددت في تقرير قدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، نيابة عن المجلس، في افتتاح الدورة الثانية للمجلس نواب الشعب الصيني، أمس الثلاثاء، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنسبة نحو 5 بالمئة، واستحداث أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، وإبقاء نسبة البطالة عند 5.5 بالمئة، كما حددت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون عند 3 بالمئة.
وفي سياق متصل، وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، شدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، أثناء مشاركته في مناقشة مع زملائه المشرعين من مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقا للظروف المحلية
ودعا إلى التركيز على التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى، وبذل جهود لتعزيز الابتكار ودعم الصناعات الصاعدة، واعتماد خطط لتطوير الصناعات الموجهة نحو المستقبل وتحسين النظام الصناعي الحديث.
يشار إلى أن الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني تستمر أعمالها من 5 إلى 11 آذار الحالي، ويتم خلالها مداولة ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام مقبل.
--(بترا)
وز/ ن ح/رق
06/03/2024 18:32:15
MENAFN06032024000117011021ID1107944449
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