الصين تؤكد قدرتها على تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي 5%

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 6 آذار (بترا) وفاء زيناتيه- قال مدير لجنة التنمية والإصلاح الوطني في جمهورية الصين الشعبية، تشن شان جي، إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعام 2024 بنحو 5 بالمئة هو هدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز الجهود.

وأضاف تشن شان جي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، أن الصين لديها الثقة والقدرات والظروف اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، وأن هدف النمو للعام 2024 يتماشى مع أهداف الخطة الخمسية الـ14 للأعوام (2021-2025) ويستند إلى إمكانات النمو وظروف الاقتصاد الصيني.

وشارك في المؤتمر، الذي انعقد في فندق المركز الإعلامي في العاصمة بكين، وزيرا المالية لان فو آن، والتجارة وانغ وين تاو، ومحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، ورئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشين؛ لاطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على القضايا المتعلقة بالتنمية والإصلاح، والمالية والميزانية، والتجارة والأوراق المالية.

وكانت الحكومة الصينية حددت في تقرير قدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، نيابة عن المجلس، في افتتاح الدورة الثانية للمجلس نواب الشعب الصيني، أمس الثلاثاء، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنسبة نحو 5 بالمئة، واستحداث أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، وإبقاء نسبة البطالة عند 5.5 بالمئة، كما حددت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون عند 3 بالمئة.

وفي سياق متصل، وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، شدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، أثناء مشاركته في مناقشة مع زملائه المشرعين من مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقا للظروف المحلية

ودعا إلى التركيز على التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى، وبذل جهود لتعزيز الابتكار ودعم الصناعات الصاعدة، واعتماد خطط لتطوير الصناعات الموجهة نحو المستقبل وتحسين النظام الصناعي الحديث.

يشار إلى أن الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني تستمر أعمالها من 5 إلى 11 آذار الحالي، ويتم خلالها مداولة ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام مقبل.

--(بترا)

وز/ ن ح/رق

06/03/2024 18:32:15