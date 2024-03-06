معرض فني تراثي لسفارة أذربيجان في متحف الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- افتتح سفير جمهورية أذربيجان "إلدار ساليموف"، اليوم الأربعاء، معرضا فنيا تراثيا لألبوم صور متكئ على الكتاب التوثيقي لـ"خانية كارباخ .. لمحة تاريخية وثقافية"، في متحف الأردن.

وقال السفير ساليموف بكلمة ألقاها في جلسة على هامش افتتاح المعرض، إن الكتاب أعده مجموعة من العلماء الجورجيين بإشراف البروفيسور "إلدار ناديرادزه"، والذي تم فيه جمع وتوثيق صور لأكثر من 300 قطعة أثرية تتعلق بخانية كراباخ للفترة (1747-1822).

وأشار في الجلسة التي أدارها السكرتير الأول في سفارة أذربيجان علي قادروف، إلى أن هذه المجموعة القيمة من صور معروضات القطع الأثرية في الكتاب والتي تعرض اليوم في هذا المعرض، تمثل جزءا من العديد من المعروضات التي جرى جمعها في كارباخ أوائل القرن العشرين، وإرسالها آنذاك إلى أرشيفات الامبراطورية الروسية في مدينة تيفلس وهي الآن محفوظة في مجموعات المتحف الوطني الجورجي.

وبين ساليموف، بحضور سفير جمهورية تركيا إردام اوزان في حفل افتتاح المعرض، أن هذه القطع الأثرية تعكس مدى تنوع وعمق التراث الثقافي للشعب الأذربيجاني في كارباخ خلال فترة الخانات، لافتا إلى أهمية هذا الكتاب لما يتضمنه من قيمة ثقافية وتاريخية نادرة لكل الباحثين المتخصصين والمهتمين بتاريخ "كارباخ"، والذي جرى نشره من قبل الجمعية الاوراسية للتنمية الدولية وبدعم من مؤسسة حيدر علييف ووزارة الخارجية وشؤون أذربيجان.

من جهته، قال مدير المتحف المهندس إيهاب عمارين، إن متحف الأردن يقف شاهدا على نبع التراث الثقافي الرائع الزاخر للأردن، حيث يعرض أهم الاكتشافات الأثرية في البلاد، ويقدم رحلة ممتعة تحاكي قصة شعب الأردن وروحه الابتكارية عبر التاريخ.

ولفت إلى أن معرض اليوم ""خانية كارباخ .. لمحة تاريخية وثقافية"، شهد على قوة ومتانة العلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان، مبينا أنه من خلال مشاهدة وتأمل صور القطع الأثرية في هذا المعرض نمضي في رحلة استكشافية ممتعة تعمق لدينا معاني التبادل الثقافي المعرفي والقيم والفريد ما سيسهم بدور فعال في تبادل التراث الثقافي بين البلدين الصديقين.

واستعرض رئيس مجلس الجمعية الاوراسية للتنمية الدولية الباحث الاذربيجاني الدكتور "التشين عسكروف" تاريخ أذربيجان منذ عام 1813، مشيرا إلى ما جمعه موظفو متحف القوقاز في تيبلسي أثناء حقبة الامبراطورية الروسية من قطع أثرية، ومنها رحلة استكشافية الى كارباخ عام 1912، حيث تم إحضار كمية كبيرة من المواد والتحف والقطع الأثرية إلى مستودعات المتحف.

وبين عسكروف أن الكتاب التوثيقي لهذه القطع الأثرية تضمن 300 قطعة من أصل آلاف القطع الموجودة.

وتحدث أستاذ الآثار في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، عن تاريخ أذربيجان وموقعها الجغرافي، مستعرضا الحضارات التي مرت على أذربيجان عبر التاريخ، وأبرز معالم أذربيجان التاريخية والأثرية والسياحية.

كما تحدث رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية الباحث الدكتور محمد عيسى العدوان، عن ما ضمه الكتاب من توثيق لصور محفوظات من قطع وتحف أثرية جرى جمعها في كاراباخ خلال الحملات العسكرية والعلمية في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20 ، وأرسلت إلى أرشيفات الإمبراطورية الروسية في مدينة تلبيسي، وهي الآن مخزنة في مجموعات المتحف الوطني الجورجي، وظلت محفوظة في الأرشيف لأكثر من 100 عام، لتظهر هذه الوثائق المصورة والنادرة، التي قدم لها العلماء الجورجيون والمدرجة في هذا الكتاب الألبوم، وتُظهر تنوع وعمق التراث الثقافي للشعب الأذربيجاني في كاراباخ، خلال فترة الخانات.

--(بترا)

م ت/ م ف/رق

06/03/2024 18:26:20