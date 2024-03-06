جامعة الحسين التقنية تشارك بمؤتمر ليب في الرياض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- شارك طلبة جامعة الحسين التقنية في مؤتمر "ليب" LEAP 2024، المنعقد في الرياض، أحد أكبر التجمعات التكنولوجيّة، بدعم من مبادرة "بيزنس بالعربي"، وبمشاركة أكثر من 172 ألف زائر و1000 متحدث وخبير.
وضم وفد طلبة الجامعة متخصّصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك هندسة الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسوب، بهدف تعزيز مهارات الطلبة، وتوسيع معرفتهم، وتوفير فرص لهم للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التي تشكل المستقبل.
ووفق بيان للجامعة اليوم الأربعاء، أعرب رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي، عن التزام الجامعة الراسخ بإثراء تجارب الطلاب من خلال التعرف على الخبرات العالمية والتفاعل مع المجتمع الأعمال التكنولوجي في هذا الحدث العالمي، مشيرا الى أهميته في تحفيز التفكير الإبداعي بين الطلاب وتحفيز روح المبادرة الريادية، تماشيا مع التطبيقات المحورية للثورة الصناعية الرابعة.
من جهته، أكد مؤسس مبادرة بيزنس بالعربي المهندس محمد الخواجا، أهمية هذه الخطوة في تمكين الطلاب من عرض مشاريعهم الابتكارية، وجذب المستثمرين المتوقعين، وبناء علاقات مع القادة الصناعيين ومؤسسات البحث.
يشار إلى أن مؤتمر LEAP 2024 يعد نقطة تحول في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث يجمع بين الخبراء والمستثمرين والفنيين في منصة واحدة لتبادل الأفكار والابتكارات، بوجود أبرز شركات التكنولوجيا وجوائز قيمة للشركات الناشئة.
--(بترا)
س ص/ن ح/رق
06/03/2024 18:20:46
MENAFN06032024000117011021ID1107944447
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