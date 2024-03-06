جامعة الحسين التقنية تشارك بمؤتمر ليب في الرياض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- شارك طلبة جامعة الحسين التقنية في مؤتمر "ليب" LEAP 2024، المنعقد في الرياض، أحد أكبر التجمعات التكنولوجيّة، بدعم من مبادرة "بيزنس بالعربي"، وبمشاركة أكثر من 172 ألف زائر و1000 متحدث وخبير.

وضم وفد طلبة الجامعة متخصّصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك هندسة الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسوب، بهدف تعزيز مهارات الطلبة، وتوسيع معرفتهم، وتوفير فرص لهم للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التي تشكل المستقبل.

ووفق بيان للجامعة اليوم الأربعاء، أعرب رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي، عن التزام الجامعة الراسخ بإثراء تجارب الطلاب من خلال التعرف على الخبرات العالمية والتفاعل مع المجتمع الأعمال التكنولوجي في هذا الحدث العالمي، مشيرا الى أهميته في تحفيز التفكير الإبداعي بين الطلاب وتحفيز روح المبادرة الريادية، تماشيا مع التطبيقات المحورية للثورة الصناعية الرابعة.

من جهته، أكد مؤسس مبادرة بيزنس بالعربي المهندس محمد الخواجا، أهمية هذه الخطوة في تمكين الطلاب من عرض مشاريعهم الابتكارية، وجذب المستثمرين المتوقعين، وبناء علاقات مع القادة الصناعيين ومؤسسات البحث.

يشار إلى أن مؤتمر LEAP 2024 يعد نقطة تحول في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث يجمع بين الخبراء والمستثمرين والفنيين في منصة واحدة لتبادل الأفكار والابتكارات، بوجود أبرز شركات التكنولوجيا وجوائز قيمة للشركات الناشئة.

--(بترا)

س ص/ن ح/رق

06/03/2024 18:20:46

