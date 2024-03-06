العدوان: القوانين الناظمة للحياة السياسية تدعم المشاركة الشبابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان، إن القوانين الناظمة للحياة السياسية تدعم المشاركة الشبابية السياسية في الأحزاب والانتخاب.

واستعرض خلال جلسة حوارية مع متطوعي مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات، أبرز التعديلات على الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية ودورها في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة وتدعيم العمل الحزبي.

ووفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أشار العدوان إلى أن التحديثات السياسية، ليست جديدة على الدولة الأردنية، وإنما كانت وما زالت جزءًا لا يتجزأ من فلسفتها منذ النشأة.

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتفعيل دور الشباب في للحياة السياسية، وأن مشاركتهم الفاعلة ضرورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أهمية الشفافية في إدارة الانتخابات.

ودعا العدوان جميع أطياف المجتمع الأردني، خصوصًا الشباب، إلى استغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية، لضمان تحقيق التطلعات والأهداف الوطنية نحو تقدم وازدهار الأردن.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

06/03/2024 18:16:11