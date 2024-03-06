العدوان: القوانين الناظمة للحياة السياسية تدعم المشاركة الشبابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان، إن القوانين الناظمة للحياة السياسية تدعم المشاركة الشبابية السياسية في الأحزاب والانتخاب.
واستعرض خلال جلسة حوارية مع متطوعي مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات، أبرز التعديلات على الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية ودورها في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة وتدعيم العمل الحزبي.
ووفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أشار العدوان إلى أن التحديثات السياسية، ليست جديدة على الدولة الأردنية، وإنما كانت وما زالت جزءًا لا يتجزأ من فلسفتها منذ النشأة.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتفعيل دور الشباب في للحياة السياسية، وأن مشاركتهم الفاعلة ضرورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أهمية الشفافية في إدارة الانتخابات.
ودعا العدوان جميع أطياف المجتمع الأردني، خصوصًا الشباب، إلى استغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية، لضمان تحقيق التطلعات والأهداف الوطنية نحو تقدم وازدهار الأردن.
--(بترا)
م ش/ن ح/رق
06/03/2024 18:16:11
MENAFN06032024000117011021ID1107944446
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