عجلون: برنامج تدريبي لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 6 آذار (بترا) علي فريحات- نظمت وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، في قاعة محافظة عجلون، برنامجا تدريبيا لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والشركات، وآليات فرص الحصول على منح التمويل الأجنبي.

وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، الذي افتتح فعاليات البرنامج، إن المحافظة تزخر بالمقومات التي تجعلها محط أنظار جميع الجهات، مؤكدا أهمية التركيز عليها وإنشاء مشاريع تنموية سياحية وبيئية وثقافية وزراعية.

وأشار إلى الاهتمام بالشرائح المجتمعية خصوصا تمكين لشباب والشابات من خلال الجمعيات الناشئة والخيرية والتعاونية، والسعي من أجل تكاتف الجهود للبحث عن التمويل، لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وقال مساعد المحافظ لشؤون التنمية رضا الغياث، إن المحافظة تسعى جاهدة للتواصل مع جميع المعنيين لاستقطاب مشاريع ودعم أخرى، بناء على أسس يتم اختيارها للجمعيات والجهات الأكثر نشاطا، موضحا آليات الحصول على التمويل الأجنبي، وكيفية التعامل مع هذه الجهات، وحل المعيقات والمشاكل إن وجدت.

واستعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط المهندس رائد البدوان، عددا من المشاريع الحاصلة على التمويل الأجنبي في محافظة عجلون حسب الأرقام المتوفرة للعام الماضي وهي 7 مشاريع، من بين 324 مشروعا على مستوى المملكة.

وبين أن فرص الحصول على التمويل الأجنبي، تعتمد على عدد من المحاور منها الحوكمة المالية، والتقييم الفني، وتعزيز فرص الكوادر البشرية والخبرة في إقامة المشاريع والتركيز على المشاريع المستدامة التي توفر فرص التدريب المنتهي بالتشغيل والتأهيل في سوق العمل.

وأوضح مساعد مدير التنمية الاجتماعية ورئيس قسم الجمعيات في عجلون، وئاد الصمادي، أن الجمعيات في المحافظة يتم تقييمها من خلال البنود التي تركز على الميزانية المالية والتقرير السنوي وتقديم ميزانية تقرير تقديرية، وخطة سنوية متوقعة للعام المقبل.

--(بترا)

ع ف/ف م/رق

06/03/2024 18:12:06