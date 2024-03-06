عجلون: برنامج تدريبي لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 6 آذار (بترا) علي فريحات- نظمت وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، في قاعة محافظة عجلون، برنامجا تدريبيا لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والشركات، وآليات فرص الحصول على منح التمويل الأجنبي.
وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، الذي افتتح فعاليات البرنامج، إن المحافظة تزخر بالمقومات التي تجعلها محط أنظار جميع الجهات، مؤكدا أهمية التركيز عليها وإنشاء مشاريع تنموية سياحية وبيئية وثقافية وزراعية.
وأشار إلى الاهتمام بالشرائح المجتمعية خصوصا تمكين لشباب والشابات من خلال الجمعيات الناشئة والخيرية والتعاونية، والسعي من أجل تكاتف الجهود للبحث عن التمويل، لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
وقال مساعد المحافظ لشؤون التنمية رضا الغياث، إن المحافظة تسعى جاهدة للتواصل مع جميع المعنيين لاستقطاب مشاريع ودعم أخرى، بناء على أسس يتم اختيارها للجمعيات والجهات الأكثر نشاطا، موضحا آليات الحصول على التمويل الأجنبي، وكيفية التعامل مع هذه الجهات، وحل المعيقات والمشاكل إن وجدت.
واستعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في وزارة التخطيط المهندس رائد البدوان، عددا من المشاريع الحاصلة على التمويل الأجنبي في محافظة عجلون حسب الأرقام المتوفرة للعام الماضي وهي 7 مشاريع، من بين 324 مشروعا على مستوى المملكة.
وبين أن فرص الحصول على التمويل الأجنبي، تعتمد على عدد من المحاور منها الحوكمة المالية، والتقييم الفني، وتعزيز فرص الكوادر البشرية والخبرة في إقامة المشاريع والتركيز على المشاريع المستدامة التي توفر فرص التدريب المنتهي بالتشغيل والتأهيل في سوق العمل.
وأوضح مساعد مدير التنمية الاجتماعية ورئيس قسم الجمعيات في عجلون، وئاد الصمادي، أن الجمعيات في المحافظة يتم تقييمها من خلال البنود التي تركز على الميزانية المالية والتقرير السنوي وتقديم ميزانية تقرير تقديرية، وخطة سنوية متوقعة للعام المقبل.
--(بترا)
ع ف/ف م/رق
06/03/2024 18:12:06
MENAFN06032024000117011021ID1107944445
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