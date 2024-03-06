رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يؤكد أهمية بناء ديمقراطية مُلتزمة بسيادة القانون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أهمية بناء ديمقراطية تتوازن مع قيم وثقافة المجتمع الأردني، وتلتزم بسيادة القانون.

وقال خلال لقاء طلاب برنامج الماجستير في الأكاديمية الشرطية الملكية، إن الديمقراطية لا يُمكن استيرادها من الخارج بل تنبع من قيم المجتمع الأردني نفسه، مؤكدًا أن الأردن يتخذ خطوات مُتدرجة وواقعية نحو تعزيز الديمقراطية وتطوير العملية السياسية.

ووفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أشار المعايطة، إلى الدور الهام الذي يلعبه المواطن في تقرير مصير الأحزاب السياسية من خلال الاختيار الحر والمسؤول، مشيرا إلى أن العتبة الانتخابية تُسهم في تقوية الأحزاب الأكثر فاعلية وقدرة على خدمة المجتمع.

واستعرض التعديلات الدستورية والقوانين التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، ودعم العمل الحزبي، من خلال التدرج في القائمة العامة الحزبية، مشيدا بالشراكة القائمة بين الهيئة ومديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها.

--(بترا)

م ش/رق

06/03/2024 18:08:30