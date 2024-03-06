رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يؤكد أهمية بناء ديمقراطية مُلتزمة بسيادة القانون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أهمية بناء ديمقراطية تتوازن مع قيم وثقافة المجتمع الأردني، وتلتزم بسيادة القانون.
وقال خلال لقاء طلاب برنامج الماجستير في الأكاديمية الشرطية الملكية، إن الديمقراطية لا يُمكن استيرادها من الخارج بل تنبع من قيم المجتمع الأردني نفسه، مؤكدًا أن الأردن يتخذ خطوات مُتدرجة وواقعية نحو تعزيز الديمقراطية وتطوير العملية السياسية.
ووفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أشار المعايطة، إلى الدور الهام الذي يلعبه المواطن في تقرير مصير الأحزاب السياسية من خلال الاختيار الحر والمسؤول، مشيرا إلى أن العتبة الانتخابية تُسهم في تقوية الأحزاب الأكثر فاعلية وقدرة على خدمة المجتمع.
واستعرض التعديلات الدستورية والقوانين التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، ودعم العمل الحزبي، من خلال التدرج في القائمة العامة الحزبية، مشيدا بالشراكة القائمة بين الهيئة ومديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها.
--(بترا)
م ش/رق
06/03/2024 18:08:30
MENAFN06032024000117011021ID1107944444
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