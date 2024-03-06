بحث التعاون بين جامعة الطفيلة التقنية ووزارة التعليم الماليزية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 6 آذار ( بترا)- بحث رئيس جامعة الطفيلة التقنية بالوكالة، الدكتور كمال الخندقجي، مع وفد من السفارة الماليزية، سبل تعزيز علاقات التعاون.

وتناول اللقاء مع الوفد الذي ضم مستشار وزير التعليم العالي الماليزي الدكتور رضوان عبدالرشيد، والملحق التعليمي في الملحقية الثقافية الماليزية، محمد حنفيه بن علي، عددا من الموضوعات أهمها إمكانية إضافة جامعة الطفيلة التقنية إلى قائمة الجامعات المعتمدة لدى الجامعات الماليزية العريقة التي تصنف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وذلك من أجل توفير منح لخريجي الجامعة المتفوقين لإكمال الدراسة لمستوى درجة الماجستير في تلك الجامعات.

وبحث الجانبان محور الشراكة في البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة (Universiti Teknologi MARA) UiTM في حقلي العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية، إلى جانب إمكانية مشاركة الجامعات الماليزية المشاركة في نشر 40 بحثا علميا مشتركا بين الهيئات التدريسية في تلك الجامعات.

وتطرق الدكتور الخندقجي، بحضور مديرة مكتب المشاريع والعلاقات الدولية في الجامعة الدكتورة بثينة العبيديين إلى الميزات التي تتمتع بها جامعة الطفيلة التقنية وإمكاناتها العلمية والدراسية وسعي الجامعة للوصول إلى مستويات متقدمة في التدريس التقني بما يتلاءم وسوق العمل واحتياجات السوق المحلي.

--(بترا)

س م/رق

06/03/2024 18:01:06

