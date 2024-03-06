بحث التعاون بين جامعة الطفيلة التقنية ووزارة التعليم الماليزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 6 آذار ( بترا)- بحث رئيس جامعة الطفيلة التقنية بالوكالة، الدكتور كمال الخندقجي، مع وفد من السفارة الماليزية، سبل تعزيز علاقات التعاون.
وتناول اللقاء مع الوفد الذي ضم مستشار وزير التعليم العالي الماليزي الدكتور رضوان عبدالرشيد، والملحق التعليمي في الملحقية الثقافية الماليزية، محمد حنفيه بن علي، عددا من الموضوعات أهمها إمكانية إضافة جامعة الطفيلة التقنية إلى قائمة الجامعات المعتمدة لدى الجامعات الماليزية العريقة التي تصنف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وذلك من أجل توفير منح لخريجي الجامعة المتفوقين لإكمال الدراسة لمستوى درجة الماجستير في تلك الجامعات.
وبحث الجانبان محور الشراكة في البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة (Universiti Teknologi MARA) UiTM في حقلي العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية، إلى جانب إمكانية مشاركة الجامعات الماليزية المشاركة في نشر 40 بحثا علميا مشتركا بين الهيئات التدريسية في تلك الجامعات.
وتطرق الدكتور الخندقجي، بحضور مديرة مكتب المشاريع والعلاقات الدولية في الجامعة الدكتورة بثينة العبيديين إلى الميزات التي تتمتع بها جامعة الطفيلة التقنية وإمكاناتها العلمية والدراسية وسعي الجامعة للوصول إلى مستويات متقدمة في التدريس التقني بما يتلاءم وسوق العمل واحتياجات السوق المحلي.
--(بترا)
س م/رق
06/03/2024 18:01:06
MENAFN06032024000117011021ID1107944443
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