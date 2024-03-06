اختتام مشروع التوأمة الأردني الأوروبي في مجال أمن الطيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات مشروع التوأمة الأردني الأوروبي، المتخصص في دعم هيئة تنظيم الطيران المدني، والذي جرى تنفيذه بين الهيئة وسلطة الطيران المدني الإيطالي، لتعزيز إجراءات أمن الطيران في المملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن المملكة تعتز بشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى دائما وعبر تطبيقها لاستراتيجيات أمنية محدثة لتتواكب مع المتطلبات الدولية من خلال إيجاد شراكات دائمة عبر المتوسط، وفتح أفق التعاون الدولي لقطاع النقل الجوي داخليا وخارجيا.

وأضاف أن الطيران من الأولويات في الأردن فهو أحد أهم العوامل التي تساعد على جذب السياحة وتحفيز الاقتصاد من خلال إيجاد بيئة قادرة على جلب الاستثمار، مشيرا إلى جدوى تنفيذ مشاريع تتعلق بمجالات البيئة والتطور التكنولوجي لقطاع النقل الجوي.

ولفت إلى أن بناء جسور جديدة مع دول العالم يسهم بكسب الخبرات والتجارب للمساهمة في الارتقاء بتجربة السفر، مبيناً أن نجاح المشروع سيعزز القدرات والكفاءات البشرية بعد الاطلاع على التجربة الإيطالية وتطبيقها من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وثمن مستو التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي من خلال سلطة الطيران المدني الإيطالي، مؤكدا أن المشروع سينعكس إيجابا في تسهيل إجراءات المسافرين، وتبادل البضائع والشحن الجوي من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، ما انعكس على حركة الرحلات من وإلى تلك الدول.

وأضاف أن نجاح مشروع التوأمة خطوة مهمة لوضع مطارات الأردن على برنامج المحطة الأمنية الواحدة والذي سيسمح للمسافرين من وإلى الأردن بالسفر دون الحاجة لتكرار الإجراءات الأمنية في المطارات الأوروبية.

يشار إلى أن مشروع التوأمة هو مشروع مقدم للهيئة كمساعدة فنية بناء على توقيع الاتفاقية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، واستمر 33 شهرا وبقيمة دعم تبلغ 1.9 مليون يورو.

وحضر حفل الاختتام، ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان كارولي سوس، والسفير الإيطالي في عمان لوسيانو بيزوتي، ورئيس سلطة الطيران المدني الإيطالي بيرلوجي دي بالما، والمدير العام لسلطة الطيران المدني الإيطالية أليسيو كوارانتا، ومديرو المشروع عن الجانبين ومستشار المشروع، وممثلون عن وزارة التخطيط والممثل عن الحكومة في الاتفاقية، ومدعوون من مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بالطيران المدني وقطاع الطيران بالمملكة.

--(بترا)

ن ش/م ف/رق

06/03/2024 18:00:10