ورشة توعوية في جامعة آل البيت عن المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 6 آذار (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المفرق اليوم الأربعاء، ورشة توعوية حول آفة المخدرات.
وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية بالعلاقات الدولية الدكتور هاني أخو ارشيدة، إلى أن رسالة الجامعة في الدرجة الأولى تربوية وان تنظيم مثل هذه المحاضرة ما هو إلا ترجمة حقيقية لتوعية الطلبة وتثقيفهم إلى جانب الدراسة العلمية.
وقال رئيس قسم مكتب مخدرات المفرق، إن ظاهرة تعاطي المخدرات من أكثر المشاكل التي تهدد المجتمعات الإنسانية في عالمنا اليوم، مشيرا الى مخاطر المخدرات على الجهاز العصبي المركزي في جسم الإنسان.
ولفت إلى أنه تم تأسيس مركز لعلاج المدمنين وهو من أحدث المراكز في الشرق الأوسط والذي يقوم بعلاج المدمنين على المواد المخدرة ومراقبة سلوكهم حتى بعد الخروج من المركز.
وأشار عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف شبيل، الى أن الجامعة دأبت على تنظيم مثل هذه الأنشطة سنويا ضمن أيام الجامعات التوعوية، موضحا أنه في كل عام يتم اختيار موضوعات منوعة تكون ضمن اهتمامات المجتمع وتستحق إلقاء الضوء عليها لتوعية الطلبة بهذه القضايا الملحة والمهمة.
وتطرق نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور هايل السرحان، إلى ظاهرة انتشار الآفة وسبل الوقاية منها والتركيز على دور الشباب بالوعي والتصدي لها، وحث الطلبة على التعاون مع الجهات الأمنية للتصدي لها.
--(بترا)
ه ق/ف ق
06/03/2024 17:33:19
MENAFN06032024000117011021ID1107944440
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