ورشة توعوية في جامعة آل البيت عن المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 6 آذار (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المفرق اليوم الأربعاء، ورشة توعوية حول آفة المخدرات.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية بالعلاقات الدولية الدكتور هاني أخو ارشيدة، إلى أن رسالة الجامعة في الدرجة الأولى تربوية وان تنظيم مثل هذه المحاضرة ما هو إلا ترجمة حقيقية لتوعية الطلبة وتثقيفهم إلى جانب الدراسة العلمية.

وقال رئيس قسم مكتب مخدرات المفرق، إن ظاهرة تعاطي المخدرات من أكثر المشاكل التي تهدد المجتمعات الإنسانية في عالمنا اليوم، مشيرا الى مخاطر المخدرات على الجهاز العصبي المركزي في جسم الإنسان.

ولفت إلى أنه تم تأسيس مركز لعلاج المدمنين وهو من أحدث المراكز في الشرق الأوسط والذي يقوم بعلاج المدمنين على المواد المخدرة ومراقبة سلوكهم حتى بعد الخروج من المركز.

وأشار عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف شبيل، الى أن الجامعة دأبت على تنظيم مثل هذه الأنشطة سنويا ضمن أيام الجامعات التوعوية، موضحا أنه في كل عام يتم اختيار موضوعات منوعة تكون ضمن اهتمامات المجتمع وتستحق إلقاء الضوء عليها لتوعية الطلبة بهذه القضايا الملحة والمهمة.

وتطرق نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور هايل السرحان، إلى ظاهرة انتشار الآفة وسبل الوقاية منها والتركيز على دور الشباب بالوعي والتصدي لها، وحث الطلبة على التعاون مع الجهات الأمنية للتصدي لها.

--(بترا)

ه ق/ف ق

06/03/2024 17:33:19