الملك والملكة يهنئان المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الملك والملكة يلتقيان سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
الملك يعرب عن فخره بالمرأة الأردنية وما تقوم به من أجل تطوير الأردن.
الملكة: جلالة الملك يرى في عام اليوبيل مناسبة للاحتفاء بالأردنيين وإنجازاتهم وبالمرأة الأردنية، قلب الوطن ونبضه.
الملكة: أينما أذهب بالأردن أشعر أنني بين أهلي وعزوتي.
عمان 6 آذار (بترا)- عبر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله خلال لقائهما سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، عن تهنئتهما للمرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعرب جلالة الملك خلال حضوره جانبا من اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات، عن فخره بالمرأة الأردنية وما تقوم به من أجل تطوير الأردن.
وثمن جلالته دور جلالة الملكة رانيا الداعم للمرأة الأردنية، وما تقدمه جلالتها بكل حب وإخلاص لخدمة الوطن.
من جهتها، عبرت جلالة الملكة عن تقديرها لدور المرأة الأردنية، وإنجازاتها في خدمة المجتمع والوطن.
وأشارت جلالتها إلى أنه من الصعب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظل ما يحدث في غزة وفلسطين، لكن العالم، في الوقت ذاته، يشاهد أعظم صور التضحية والصمود من المرأة الفلسطينية التي تقف إلى جانبها على الدوام المرأة الأردنية.
وأكدت جلالة الملكة حرص جلالة الملك على أبناء وبنات شعبه وافتخاره بهم، لافتة إلى أن جلالته يرى في عام اليوبيل مناسبة للاحتفاء بالأردنيين وإنجازاتهم، وبالمرأة الأردنية، قلب الوطن ونبضه.
وقالت جلالتها: عندما أفكر باليوبيل أفكر بخمسة وعشرين عاما مع نساء بلدي في قرى وبوادي ومدن وأرياف الأردن.
وتابعت جلالة الملكة: "أنا كبرت معكم وفيكم، دخلت بيوتكم، وشاركتموني طموحاتكم، وأشغالكم، وإنجازاتكم.. وأنا دائما أينما أذهب بالأردن أشعر أنني بين أهلي وعزوتي".
وعبرت جلالة الملكة عن تقديرها لجلالة الملك على مساندته ودعمه لجلالتها، في إطار حرصه وإيمانه بدور كل امرأة أردنية، وثقته بقدرتها على الإنجاز والتغيير سواء لعائلتها الصغيرة أو لوطنها.
--(بترا)
رق
06/03/2024 17:41:10
MENAFN06032024000117011021ID1107944439
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