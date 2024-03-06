الملك والملكة يهنئان المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك والملكة يلتقيان سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الملك يعرب عن فخره بالمرأة الأردنية وما تقوم به من أجل تطوير الأردن.

الملكة: جلالة الملك يرى في عام اليوبيل مناسبة للاحتفاء بالأردنيين وإنجازاتهم وبالمرأة الأردنية، قلب الوطن ونبضه.

الملكة: أينما أذهب بالأردن أشعر أنني بين أهلي وعزوتي.

عمان 6 آذار (بترا)- عبر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله خلال لقائهما سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، عن تهنئتهما للمرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأعرب جلالة الملك خلال حضوره جانبا من اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات، عن فخره بالمرأة الأردنية وما تقوم به من أجل تطوير الأردن.

وثمن جلالته دور جلالة الملكة رانيا الداعم للمرأة الأردنية، وما تقدمه جلالتها بكل حب وإخلاص لخدمة الوطن.

من جهتها، عبرت جلالة الملكة عن تقديرها لدور المرأة الأردنية، وإنجازاتها في خدمة المجتمع والوطن.

وأشارت جلالتها إلى أنه من الصعب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظل ما يحدث في غزة وفلسطين، لكن العالم، في الوقت ذاته، يشاهد أعظم صور التضحية والصمود من المرأة الفلسطينية التي تقف إلى جانبها على الدوام المرأة الأردنية.

وأكدت جلالة الملكة حرص جلالة الملك على أبناء وبنات شعبه وافتخاره بهم، لافتة إلى أن جلالته يرى في عام اليوبيل مناسبة للاحتفاء بالأردنيين وإنجازاتهم، وبالمرأة الأردنية، قلب الوطن ونبضه.

وقالت جلالتها: عندما أفكر باليوبيل أفكر بخمسة وعشرين عاما مع نساء بلدي في قرى وبوادي ومدن وأرياف الأردن.

وتابعت جلالة الملكة: "أنا كبرت معكم وفيكم، دخلت بيوتكم، وشاركتموني طموحاتكم، وأشغالكم، وإنجازاتكم.. وأنا دائما أينما أذهب بالأردن أشعر أنني بين أهلي وعزوتي".

وعبرت جلالة الملكة عن تقديرها لجلالة الملك على مساندته ودعمه لجلالتها، في إطار حرصه وإيمانه بدور كل امرأة أردنية، وثقته بقدرتها على الإنجاز والتغيير سواء لعائلتها الصغيرة أو لوطنها.

--(بترا)

رق

06/03/2024 17:41:10