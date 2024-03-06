قاضي القضاة يفتتح المجمع الجديد لمحاكم المفرق الشرعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، مجمع محاكم المفرق الشرعية في محافظة المفرق.
وقال الربطة، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، إن الانتقال إلى المبنى الجديد يأتي إنفاذا لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين بيئة التقاضي وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى معايير الخدمة.
وكشف قاضي القضاة عن خطة مستقبلية للعمل على إنشاء قصر عدل شرعي في محافظة المفرق، مؤكدا أن الدائرة تعمل بكل إمكانياتها لأداء رسالتها الوطنية على أفضل مستوى، وذلك من خلال تطوير التشريعات ومراجعة الإجراءات وأتمتة الخدمات، لتوفير الخدمة الأمثل لمتلقيها بما يحقق العدالة الناجزة.
وأوضح أن التنوع في الاختصاصات ضمن مجمع واحد للمحاكم الشرعية في مدينة المفرق، يسهم في توفير خدمة متكاملة للمراجعين، ويعزز الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تطوير القضاء الشرعي.
واطلع سماحته، على سير العمل في مجمع المحاكم الشرعية الذي يخدم محافظة المفرق وقصبة المفرق، والمهام والخدمات النوعية المقدمة إلى جانب الأقسام التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة.
ويضم المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 1100 متر مربع، محاكم القضايا، والتوثيقات، والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
كما قام سماحته بزيارة تفقدية إلى مكتب مخيم الزعتري التابع لمجمع محاكم المفرق الشرعية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، واطلع على أبرز الخدمات القضائية الشرعية المقدمة إليهم، والمتمثلة بالتوثيقات، وتسجيل القضايا الشرعية وفصلها، ومكتب الادعاء العام الشرعي، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
--(بترا)
وهـ/رق
06/03/2024 17:25:36
MENAFN06032024000117011021ID1107944436
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