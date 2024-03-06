قاضي القضاة يفتتح المجمع الجديد لمحاكم المفرق الشرعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، مجمع محاكم المفرق الشرعية في محافظة المفرق.

وقال الربطة، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، إن الانتقال إلى المبنى الجديد يأتي إنفاذا لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين بيئة التقاضي وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى معايير الخدمة.

وكشف قاضي القضاة عن خطة مستقبلية للعمل على إنشاء قصر عدل شرعي في محافظة المفرق، مؤكدا أن الدائرة تعمل بكل إمكانياتها لأداء رسالتها الوطنية على أفضل مستوى، وذلك من خلال تطوير التشريعات ومراجعة الإجراءات وأتمتة الخدمات، لتوفير الخدمة الأمثل لمتلقيها بما يحقق العدالة الناجزة.

وأوضح أن التنوع في الاختصاصات ضمن مجمع واحد للمحاكم الشرعية في مدينة المفرق، يسهم في توفير خدمة متكاملة للمراجعين، ويعزز الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تطوير القضاء الشرعي.

واطلع سماحته، على سير العمل في مجمع المحاكم الشرعية الذي يخدم محافظة المفرق وقصبة المفرق، والمهام والخدمات النوعية المقدمة إلى جانب الأقسام التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة.

ويضم المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 1100 متر مربع، محاكم القضايا، والتوثيقات، والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

كما قام سماحته بزيارة تفقدية إلى مكتب مخيم الزعتري التابع لمجمع محاكم المفرق الشرعية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، واطلع على أبرز الخدمات القضائية الشرعية المقدمة إليهم، والمتمثلة بالتوثيقات، وتسجيل القضايا الشرعية وفصلها، ومكتب الادعاء العام الشرعي، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

--(بترا)

وهـ/رق

06/03/2024 17:25:36