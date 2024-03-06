نقابة الصيادلة تطلق مبادرة جيل خال من التدخين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- أطلقت نقابة الصيادلة الأردنيين، اليوم الأربعاء، مبادرة "جيل خالٍ من التدخين"، بهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، الذي رعى المبادرة التي كانت باستضافة من أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمكافحة خطر التدخين وبهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة، راعت المؤسسة في عملها حماية فئة الشباب من هذه الآفة حيث استحدثت عيادة للإقلاع عن التدخين"
وأضاف أن وزارة الصحة قامت باستحداث العديد من العيادات، وتفعيل دور التوعية واستحداث أسس لتسجيل مواد التبغ والتي ستحد من توفير هذه المواد، حيث أن من أهم ما تضمنته الأسس مراعاة وجود مسافة لا تقل عن 500 متر بين منشأة بيع التبغ وأقرب مدرسة.
وشدد مهيدات على أن مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني "قوة الوطن بأبنائه" تعزز دور المواطن في تعزيز البنيان، منوها إلى أن التدخين أصبح آفة ومكافحتها وإيقاف انتشارها يستدعي تشريعات ناظمة وتفعيل برامج توعوية بين الشركاء من أبناء الوطن ابتداء من المدارس.
بدوره، أشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، إلى أن التوجيهات الملكية السامية تأتي لحماية أبنائنا من التدخين، كواحدة من الانطلاقات الحتمية التي لا بد من التفاعل معها، لحماية طلبة المدارس من خطر تناول هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت منتشرة بشكل واسع بمجتمعنا، مؤكدا أن التوجيهات الملكية الأخيرة حول محاربة التدخين هي دلالة واضحة على خطورة ما وصل إليه الأردن من أعداد مرتفعة بعدد المدخنين الذين وقعوا ضحية لهذه الآفة، حيث يعتبر الأردن من أعلى الدول نسبة في عدد المدخنين.
وأضاف أنه وانطلاقا من أهداف نقابة الصيادلة في حماية المجتمع صحيا وبناء على التوجيهات الملكية السامية، تأتي هذه المبادرة تحت عنوان "جيل خال من التدخين"، مشيرا إلى أن صيادلة الأردن لديهم الوعي التام بدورهم الرئيسي في محاربة هذه الآفة ونشر الوعي حول مخاطره والإيمان بالدور التشاركي مع الجهات أصحاب العلاقة كافة لكسر سلسلة انتشارها.
من جانبها، أشارت رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الصيادلة الدكتورة مريم عوض، إلى أن المبادرة جاءت انسجاما مع توجيهات جلالة الملك في مواجهة خطر التدخين كون صحة أبنائنا الطلبة هي أولوية وفوق كل اعتبار، لافتة إلى أن تنظيم هذه المبادرة من قبل النقابة بالشراكة مع عدة جهات وطنية ودولية وهي وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والبرنامج الأردني لسرطان الثدي ومكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة تمكين الأبحاث العلمية، وجمعية طلاب الصيادلة الأردنية واتحاد الصيادلة الدولي.
وأضافت أن رؤية هذه المبادرة، هي بناء جيل خال من التدخين وتعزير الوعي والمعرفة لدى الطلبة بأضرار ومخاطر التدخين بأنواعه وتمكينهم من اتخاذ القرار بالابتعاد عن التدخين، مبينة أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 13 - 16 عاما وستعمل على تغطية أكبر عدد من مدارس المملكة خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أشار مدير أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الدكتور قصي القضاة، إلى أن شرارة انطلاق المبادرة من أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية جاءت تجسيدا لرؤية جلالة الملك الذي وجه بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين، معربا عن أمله بنجاح المبادرة.
--(بترا)
ع ح/رق
06/03/2024 17:19:55
MENAFN06032024000117011021ID1107944432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.