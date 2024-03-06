نقابة الصيادلة تطلق مبادرة جيل خال من التدخين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أطلقت نقابة الصيادلة الأردنيين، اليوم الأربعاء، مبادرة "جيل خالٍ من التدخين"، بهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، الذي رعى المبادرة التي كانت باستضافة من أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمكافحة خطر التدخين وبهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة، راعت المؤسسة في عملها حماية فئة الشباب من هذه الآفة حيث استحدثت عيادة للإقلاع عن التدخين"

وأضاف أن وزارة الصحة قامت باستحداث العديد من العيادات، وتفعيل دور التوعية واستحداث أسس لتسجيل مواد التبغ والتي ستحد من توفير هذه المواد، حيث أن من أهم ما تضمنته الأسس مراعاة وجود مسافة لا تقل عن 500 متر بين منشأة بيع التبغ وأقرب مدرسة.

وشدد مهيدات على أن مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني "قوة الوطن بأبنائه" تعزز دور المواطن في تعزيز البنيان، منوها إلى أن التدخين أصبح آفة ومكافحتها وإيقاف انتشارها يستدعي تشريعات ناظمة وتفعيل برامج توعوية بين الشركاء من أبناء الوطن ابتداء من المدارس.

بدوره، أشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، إلى أن التوجيهات الملكية السامية تأتي لحماية أبنائنا من التدخين، كواحدة من الانطلاقات الحتمية التي لا بد من التفاعل معها، لحماية طلبة المدارس من خطر تناول هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت منتشرة بشكل واسع بمجتمعنا، مؤكدا أن التوجيهات الملكية الأخيرة حول محاربة التدخين هي دلالة واضحة على خطورة ما وصل إليه الأردن من أعداد مرتفعة بعدد المدخنين الذين وقعوا ضحية لهذه الآفة، حيث يعتبر الأردن من أعلى الدول نسبة في عدد المدخنين.

وأضاف أنه وانطلاقا من أهداف نقابة الصيادلة في حماية المجتمع صحيا وبناء على التوجيهات الملكية السامية، تأتي هذه المبادرة تحت عنوان "جيل خال من التدخين"، مشيرا إلى أن صيادلة الأردن لديهم الوعي التام بدورهم الرئيسي في محاربة هذه الآفة ونشر الوعي حول مخاطره والإيمان بالدور التشاركي مع الجهات أصحاب العلاقة كافة لكسر سلسلة انتشارها.

من جانبها، أشارت رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الصيادلة الدكتورة مريم عوض، إلى أن المبادرة جاءت انسجاما مع توجيهات جلالة الملك في مواجهة خطر التدخين كون صحة أبنائنا الطلبة هي أولوية وفوق كل اعتبار، لافتة إلى أن تنظيم هذه المبادرة من قبل النقابة بالشراكة مع عدة جهات وطنية ودولية وهي وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والبرنامج الأردني لسرطان الثدي ومكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة تمكين الأبحاث العلمية، وجمعية طلاب الصيادلة الأردنية واتحاد الصيادلة الدولي.

وأضافت أن رؤية هذه المبادرة، هي بناء جيل خال من التدخين وتعزير الوعي والمعرفة لدى الطلبة بأضرار ومخاطر التدخين بأنواعه وتمكينهم من اتخاذ القرار بالابتعاد عن التدخين، مبينة أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 13 - 16 عاما وستعمل على تغطية أكبر عدد من مدارس المملكة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أشار مدير أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الدكتور قصي القضاة، إلى أن شرارة انطلاق المبادرة من أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية جاءت تجسيدا لرؤية جلالة الملك الذي وجه بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين، معربا عن أمله بنجاح المبادرة.

--(بترا)

ع ح/رق

06/03/2024 17:19:55