الرئاسة الفلسطينية تدين مشاريع الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 آذار (بترا)- دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، "إن مصادقة الاحتلال لبناء وحدات استيطانية تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى انفجار شامل حذرنا منه مرارا"، مؤكدا أن الفشل الدولي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.
وأضاف أن مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334.
وأشار إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق حرب متواصلة تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل صمت دولي غير مسبوق.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي، أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعد الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
06/03/2024 17:05:51
MENAFN06032024000117011021ID1107944431
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