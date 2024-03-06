الرئاسة الفلسطينية تدين مشاريع الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 آذار (بترا)- دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، "إن مصادقة الاحتلال لبناء وحدات استيطانية تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى انفجار شامل حذرنا منه مرارا"، مؤكدا أن الفشل الدولي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.

وأضاف أن مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334.

وأشار إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق حرب متواصلة تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل صمت دولي غير مسبوق.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي، أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعد الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

06/03/2024 17:05:51