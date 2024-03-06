حملة للتبرع بالدم في البادية الشمالية الشرقية غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 6 آذار (بترا)- تنظم مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، بالتعاون مع مستشفى البادية الشمالية، غدا الخميس، حملة تبرع بالدم تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياة".
وقالت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تأتي بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، لافتة إلى أن عملية التبرع ستقام في مبنى المديرية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا لموظفي المديرية، ومن الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 2 بعد الظهر للمعلمين والمعلمات والمجتمع المحلي.
--(بترا)
ه ق/ن ح/رق
06/03/2024 17:02:59
MENAFN06032024000117011021ID1107944430
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