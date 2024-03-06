الأمانة تقدم 10 آلاف كتاب مجاناً للمواطنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- عرضت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، في الساحة الهاشمية، وبمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار الحالي، 10 آلاف كتاب مجاناً للمواطنين، من مختلف العناوين والحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية، وأخرى مخصصة للأطفال، بحضور المدير التنفيذي للثقافة المهندس بسام العبداللات .

وقال مدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوبكي، إن هذه المبادرة التي تطلقها دائرة المكتبات أحد الأذرع الثقافية لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة، تهدف إلى التحفيز على القراءة واقتناء الكتب، ونشر الإنتاج الفكري، ودعم مؤشر الثقافة وتعزيز أهمية الكتاب.

وشهد موقع توزيع الكتب، إقبالا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمثقفين ومواطنين يميلون إلى القراءة واقتناء الكتب.

وثمن مواطنون هذه اللفتة الطيبة للأمانة، لتقديم الكتب بالتزامن مع يوم مدينة عمان، مما يتيح المجال أمامهم لاقتناء الكتب والقراءة.

--(بترا)

ع ع/ ف م/ف ق

06/03/2024 17:01:06