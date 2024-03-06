الأمانة تقدم 10 آلاف كتاب مجاناً للمواطنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- عرضت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، في الساحة الهاشمية، وبمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار الحالي، 10 آلاف كتاب مجاناً للمواطنين، من مختلف العناوين والحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية، وأخرى مخصصة للأطفال، بحضور المدير التنفيذي للثقافة المهندس بسام العبداللات .
وقال مدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوبكي، إن هذه المبادرة التي تطلقها دائرة المكتبات أحد الأذرع الثقافية لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة، تهدف إلى التحفيز على القراءة واقتناء الكتب، ونشر الإنتاج الفكري، ودعم مؤشر الثقافة وتعزيز أهمية الكتاب.
وشهد موقع توزيع الكتب، إقبالا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمثقفين ومواطنين يميلون إلى القراءة واقتناء الكتب.
وثمن مواطنون هذه اللفتة الطيبة للأمانة، لتقديم الكتب بالتزامن مع يوم مدينة عمان، مما يتيح المجال أمامهم لاقتناء الكتب والقراءة.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ف ق
06/03/2024 17:01:06
MENAFN06032024000117011021ID1107944429
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