العلمية الملكية تطلق مشروعا لوقف تدهور الأراضي الزراعية بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أطلقت الجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في محافظة المفرق، اليوم الاربعاء، مشروع "تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة من خلال برامج الاستعادة والإدارة المستدامة للأراضي في شمالي الأردن".

ويهدف المشروع الى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وتأهيل المناطق المتدهورة للتقليل من حيادية الأراضي.

وقال محافظ المفرق سلمان النجادا، إن هذا المشروع يسعى الى دعم الجهود لتنفيذ الأهداف الوطنية للحد من تدهور الأراضي من خلال برامج الإدارة المستدامة للأراضي وتطبيق الممارسات العالمية الفضلى للتخفيف من آثار تدهور الأراضي على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

وأضاف أن الأردن يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالأراضي وتدهورها، وأهمها التحديات المرتبطة بتفتت الملكية والهجرة العكسية، إضافة إلى التحديات الطبيعية.

وأشار النجادا إلى خصوصية محافظة المفرق من حيث اتساع الرقعة الجغرافية وانتشار المحميات الرعوية والزيادة غير الطبيعية للسكان والتي بمجموعها تؤدي إلى تدهور الأراضي بشكل خطير.

وأكد أن المحافظة بكوادرها وأجهزتها كافة، تدعم إنجاح المشاريع الوطنية الريادية لتحقيق الرؤية الملكية السامية في تحقيق التنمية المستدامة في عموم المملكة وتحويل جميع التحديات إلى فرص تنعكس إيجاباً على الواقع الاجتماعي الاقتصادي للمواطنين.

من جهته، قال مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي بالجمعية العلمية الملكية، الدكتور المؤيد السيد، إن المشروع الذي يمتد تنفيذه لـ4 سنوات، سينفذ في محافظات إربد، وعجلون، والمفرق، وبدعم من مرفق البيئة العالمي عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأشار إلى أن المشروع يهدف الى المساعدة في التخطيط المستدام لاستخدام الأراضي المختلفة والمحافظة على موارد الأراضي المنتجة وزيادة مساحتها وتحسين إنتاجيتها لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مؤكداً أهمية حماية الأرض كجزء من حماية الإنسان الذي يعيش عليها.

وأشار إلى أن تدهور الأراضي ليس فقط تدهوراً في رأس المال الطبيعي فحسب بل يتعداه إلى رأس المال البشري.

وبين الدكتور السيد، منهجية الجمعية العلمية الملكية في العمل مع جميع القطاعات لتحقيق تنمية حقيقية ذات أثر مستدام على الأرض.

بدوره، تحدث مدير زراعة المفرق المهندس حسين الخالدي، عن برامج وخطط عمل المديرية التي تساعد في دعم المزارعين واصحاب حيازات الثروة الحيوانية باعتبارها دافعا أساسيا للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي خاصة أنها تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية من خلال اعتماد أفضل الممارسات للحد من التأثيرات السلبية على البيئة، وزياد كفاءة الإنتاج من الثروة الحيوانية.

وأوضح الخالدي أن أهداف المديرية تلتقي مع أهداف المشروع من حيث المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن إداراتها، وأن مديرية الزراعة تعد شريكا وداعما لهذا المشروع خلال فتره تنفيذه.

إلى ذلك، عرض مدير المشروع في الجمعية العلمية الملكية، المهندس عبد الله كلوب، لمراحل المشروع المختلفة ودور الجهات الرسمية والمحلية في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى جعل الزراعة الحرجية أكثر إنتاجية واستدامة ويحسن عملية توفير السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من الزراعة الحرجية وأراضي المراعي.

وأكد كلوب أن المشروع يهدف أيضا الى تحسين أسس التخطيط لاستعمالات الأراضي ومراقبة حالة التدهور فيها باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، والاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية النباتية والحيوانية لتحسين سبل العيش للمزارعين، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف السيدات بنسبة 50 بالمئة في جميع أنشطته.

وبين أن المشروع يسعى إلى تطبيق تدخلات ومشاريع تهدف إلى التأقلم مع التغير المناخي ومواجهة تدهور الأراضي عن طريق وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج استثمارية لتحقيق ذلك التدهور.

--(بترا)

ع ط/ف م/رق

06/03/2024 17:00:49