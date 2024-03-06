115 ألف دينار أرباح النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- بلغ صافي أرباح الشركة النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر خلال العام الماضي، 115 ألف دينار، مقارنة بخسائر بقيمة 455 ألف دينار لعام 2022.
وقال رئيس مجلس الإدارة مجد شفيق في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة حققت تقدما استراتيجيا ملحوظا، حيث بلغ عدد العملاء نحو 4874 مع نمو كبير في محفظة الشركة الائتمانية.
وأكد شفيق دور الشركة الريادي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، حيث بلغ عدد المقترضات 1712.
وعلى صعيد إدماج الشباب في الاقتصاد الوطني، فقد بلغت نسبة المقترضين من فئة الشباب 68 بالمئة، من إجمالي عدد المقترضين، وتتبع الشركة نهجاً تنموياً يركز على دعم المشاريع الإنتاجية وتمويل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمزارعين والطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.
وبحسب البيان، شكلت الدفعات المنفذة من قبل عملاء الشركة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ما نسبته 42 بالمئة من إجمالي دفعات الشركة المالية، الأمر الذي يعزز من نسب الشمول المالي في المملكة، لاسيما للعملاء المتواجدين خارج العاصمة
يشار إلى أن الشركة النموذجية مملوكة بالكامل للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، الذي تترأسه سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وتتواجد الشركة في معظم محافظات المملكة من خلال عشرة فروع ومكاتب، وتقدم خدماتها ومنتجاتها التمويلية وفق أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، وتعمل تحت مظلة البنك المركزي .
--(بترا)
و ر/ف م/ف ق
06/03/2024 16:55:52
MENAFN06032024000117011021ID1107944427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.