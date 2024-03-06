115 ألف دينار أرباح النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- بلغ صافي أرباح الشركة النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر خلال العام الماضي، 115 ألف دينار، مقارنة بخسائر بقيمة 455 ألف دينار لعام 2022.

وقال رئيس مجلس الإدارة مجد شفيق في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة حققت تقدما استراتيجيا ملحوظا، حيث بلغ عدد العملاء نحو 4874 مع نمو كبير في محفظة الشركة الائتمانية.

وأكد شفيق دور الشركة الريادي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، حيث بلغ عدد المقترضات 1712.

وعلى صعيد إدماج الشباب في الاقتصاد الوطني، فقد بلغت نسبة المقترضين من فئة الشباب 68 بالمئة، من إجمالي عدد المقترضين، وتتبع الشركة نهجاً تنموياً يركز على دعم المشاريع الإنتاجية وتمويل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمزارعين والطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.

وبحسب البيان، شكلت الدفعات المنفذة من قبل عملاء الشركة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ما نسبته 42 بالمئة من إجمالي دفعات الشركة المالية، الأمر الذي يعزز من نسب الشمول المالي في المملكة، لاسيما للعملاء المتواجدين خارج العاصمة

يشار إلى أن الشركة النموذجية مملوكة بالكامل للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، الذي تترأسه سمو الأميرة بسمة بنت طلال.

وتتواجد الشركة في معظم محافظات المملكة من خلال عشرة فروع ومكاتب، وتقدم خدماتها ومنتجاتها التمويلية وفق أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، وتعمل تحت مظلة البنك المركزي .

--(بترا)

و ر/ف م/ف ق

06/03/2024 16:55:52

