اتفاقية لتزويد الشركات الفلسطينية بالطاقة المتجددة والبديلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- وقعت، في عمان اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين مجموعة جبرين جروب الفلسطينية، وشركة أبو العينين للطاقة والخدمات الهندسية الأردنية.
وبموجب الاتفاقية، ستزود شركة أبو العينين الشركات الفلسطينية من خلال مجموعة جبرين جروب باحتياجاتها من الطاقة المتجددة والبديلة، ما يسهم في ديمومة وجود مصادر للطاقة في الأراضي الفلسطينية، وجميع المنشآت الإنتاجية الصناعية والخدمية.
وستسهم هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى من نوعها في توفير سبل الطاقة للمصانع الفلسطينية، ما يسهم في ديمومة العجلة الإنتاجية في ضوء الانقطاع المتكرر في مصادر الطاقة بأراضي الضفة، إضافة إلى تخفيض كلفة الإنتاج والتشغيل والمساهمة في زيادة نسبة القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في جميع الأسواق الخارجية.
وقال رئيس مجلس إدارة جبرين جروب مجد جبرين، إن "ثمرة هذا النجاح هو حصيلة جهود مشتركة في الشركة لإيجاد الحلول للاقتصاد الفلسطيني بهذا المجال، وإنشاء شركة اربال للحلول الاستثمارية والمالية لتكون حلقة وصل بين الصادرات والواردات الفلسطينية".
وأضاف، "أن أفضل مجال للاستثمار هو وطننا الثاني الأردن، لأنه نقطة انطلاق إلى دول العالم"، مشيرا إلى أننا نشجع الاستثمار والصناعات الأردنية الفلسطينية المشتركة سواء في الأردن أو فلسطين، ونسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الاقتصاد بالصناعات والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة أبو العينين لإضافة خبراتها للجانب الفلسطيني، والذي سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني والمنشآت الإنتاجية.
وقال مدير عام شركة أبو العينين المهندس مدحت أبو العينين، إن الاتفاقية هي نواة لما هو قادم من شراكة حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والأردني، لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبالوقت نفسه يعزز هذا الأمر الاقتصاد الأردني وفرصة للشركات العاملة في مجال الطاقة للدخول إلى السوق الفلسطيني لما تتمتع به الأردن من خبرات كبيرة في هذا المجال.
وأضاف، إن شركة أبو العنين تعمل في مجالات الطاقة المتجددة منها موضوع التكييف والتبريد باستخدام الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة والأنظمة المفصولة عن الشبكات وهي حلول نطمح بنقل جزء منها إلى إخواننا غرب النهر لتشجيع الفلسطيني على العمل حتى داخل بيته.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة كربون للاستشارات المهندس مصطفى الوشاح، إن هناك تحديات كبيرة يعيشها العالم، والواجب الوطني والقومي وحتى الفطري يوجهنا للعمل بكل ما يخدم الإخوة في فلسطين، وقدوتنا في ذلك جلالة الملك، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى نقل خبرات الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وتتوج الجهود المستمرة بين الجهتين.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
06/03/2024 16:53:04
MENAFN06032024000117011021ID1107944426
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