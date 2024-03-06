اتفاقية لتزويد الشركات الفلسطينية بالطاقة المتجددة والبديلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- وقعت، في عمان اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين مجموعة جبرين جروب الفلسطينية، وشركة أبو العينين للطاقة والخدمات الهندسية الأردنية.

وبموجب الاتفاقية، ستزود شركة أبو العينين الشركات الفلسطينية من خلال مجموعة جبرين جروب باحتياجاتها من الطاقة المتجددة والبديلة، ما يسهم في ديمومة وجود مصادر للطاقة في الأراضي الفلسطينية، وجميع المنشآت الإنتاجية الصناعية والخدمية.

وستسهم هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى من نوعها في توفير سبل الطاقة للمصانع الفلسطينية، ما يسهم في ديمومة العجلة الإنتاجية في ضوء الانقطاع المتكرر في مصادر الطاقة بأراضي الضفة، إضافة إلى تخفيض كلفة الإنتاج والتشغيل والمساهمة في زيادة نسبة القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في جميع الأسواق الخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة جبرين جروب مجد جبرين، إن "ثمرة هذا النجاح هو حصيلة جهود مشتركة في الشركة لإيجاد الحلول للاقتصاد الفلسطيني بهذا المجال، وإنشاء شركة اربال للحلول الاستثمارية والمالية لتكون حلقة وصل بين الصادرات والواردات الفلسطينية".

وأضاف، "أن أفضل مجال للاستثمار هو وطننا الثاني الأردن، لأنه نقطة انطلاق إلى دول العالم"، مشيرا إلى أننا نشجع الاستثمار والصناعات الأردنية الفلسطينية المشتركة سواء في الأردن أو فلسطين، ونسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الاقتصاد بالصناعات والتبادل التجاري.

وأشار إلى أن التعاون مع شركة أبو العينين لإضافة خبراتها للجانب الفلسطيني، والذي سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني والمنشآت الإنتاجية.

وقال مدير عام شركة أبو العينين المهندس مدحت أبو العينين، إن الاتفاقية هي نواة لما هو قادم من شراكة حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والأردني، لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبالوقت نفسه يعزز هذا الأمر الاقتصاد الأردني وفرصة للشركات العاملة في مجال الطاقة للدخول إلى السوق الفلسطيني لما تتمتع به الأردن من خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف، إن شركة أبو العنين تعمل في مجالات الطاقة المتجددة منها موضوع التكييف والتبريد باستخدام الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة والأنظمة المفصولة عن الشبكات وهي حلول نطمح بنقل جزء منها إلى إخواننا غرب النهر لتشجيع الفلسطيني على العمل حتى داخل بيته.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة كربون للاستشارات المهندس مصطفى الوشاح، إن هناك تحديات كبيرة يعيشها العالم، والواجب الوطني والقومي وحتى الفطري يوجهنا للعمل بكل ما يخدم الإخوة في فلسطين، وقدوتنا في ذلك جلالة الملك، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى نقل خبرات الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وتتوج الجهود المستمرة بين الجهتين.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

06/03/2024 16:53:04