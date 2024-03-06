الأوقاف تُحذر من الترويج للحج بطرق غير قانونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يَدّعون توفير تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعوديّة بهدف أداء فريضة الحج.
وأوضح بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن تأشيرة الزيارة لا تُمكن حاملها من أداء فريضة الحج، محذرا من محاولة أداء الفريضة بطرق غير قانونية، فضلاً عن أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي خدمات في المشاعر ويجعلهم ضحية لعمليات غُبن وخداع.
وأشار البيان إلى أن وزارة الحج والعمرة في السعودية، أكدت في وقت سابق، أن تأشيرة الزيارة بما فيها التأشيرة المخصصة لأداء مناسك العمرة، لا تسمح بأداء مناسك الحج، ويتوجب على حاملها المغادرة بعد انتهاء أداء المناسك والزيارة.
--(بترا)
وهـ/ف م/رق
06/03/2024 16:43:46
MENAFN06032024000117011021ID1107944424
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