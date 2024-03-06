الأوقاف تُحذر من الترويج للحج بطرق غير قانونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يَدّعون توفير تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعوديّة بهدف أداء فريضة الحج.

وأوضح بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن تأشيرة الزيارة لا تُمكن حاملها من أداء فريضة الحج، محذرا من محاولة أداء الفريضة بطرق غير قانونية، فضلاً عن أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي خدمات في المشاعر ويجعلهم ضحية لعمليات غُبن وخداع.

وأشار البيان إلى أن وزارة الحج والعمرة في السعودية، أكدت في وقت سابق، أن تأشيرة الزيارة بما فيها التأشيرة المخصصة لأداء مناسك العمرة، لا تسمح بأداء مناسك الحج، ويتوجب على حاملها المغادرة بعد انتهاء أداء المناسك والزيارة.

--(بترا)

وهـ/ف م/رق

06/03/2024 16:43:46