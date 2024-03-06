Wednesday, 06 March 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوقاف تُحذر من الترويج للحج بطرق غير قانونية

3/6/2024 2:47:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يَدّعون توفير تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعوديّة بهدف أداء فريضة الحج.
وأوضح بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن تأشيرة الزيارة لا تُمكن حاملها من أداء فريضة الحج، محذرا من محاولة أداء الفريضة بطرق غير قانونية، فضلاً عن أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي خدمات في المشاعر ويجعلهم ضحية لعمليات غُبن وخداع.
وأشار البيان إلى أن وزارة الحج والعمرة في السعودية، أكدت في وقت سابق، أن تأشيرة الزيارة بما فيها التأشيرة المخصصة لأداء مناسك العمرة، لا تسمح بأداء مناسك الحج، ويتوجب على حاملها المغادرة بعد انتهاء أداء المناسك والزيارة.
--(بترا)
وهـ/ف م/رق
06/03/2024 16:43:46

MENAFN06032024000117011021ID1107944424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث