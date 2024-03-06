الصحة النيابية تزور مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 6 آذار (بترا)-رائد النجار- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب الدكتور محمد الخلايلة، سعي اللجنة لتعزيز تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى تحقيق أفضل خدمات صحية تقدم لمراجعي مستشفى الأمير فيصل بن الحسين في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

وأضاف خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الأربعاء، وفد من اللجنة، ضم عضو اللجنة النائب الدكتور فراس القضاة للمستشفى، ولقائه مديره الدكتور ناصر عبد الكريم، بحضور النائبين عن محافظة الزرقاء الدكتور هايل عياش ومحمد الظهراوي، أن اللجنة تتابع حجم التطور في المستشفى بالمجالات كافة، من تحسين للخدمات الصحية وسرعة تقديم الخدمة وتوفير أجهزة حديثة، وكوادر طبية وتمريضية لتغطية النقص الذي كان يعاني منه المستشفى.

وأشار الخلايلة إلى أنه وبتوجيهات من جلالة الملك خلال زيارته الأخيرة إلى لواء الرصيفة صيف العام الماضي، بضرورة التسريع في مشروع التوسعة الجديدة للمستشفى، حيث قامت اللجنة وبالتعاون مع الحكومة بتأمين التمويل الإضافي اللازم للمشروع الذي جاء ضمن المنح الدولية المقدمة للقطاع الصحي في الأردن.

وبين أنه "بعد انتهاء مرحلة طرح عطاء المشروع الشهر الماضي فنحن بانتظار استكمال الإجراءات في القريب العاجل للبدء بالتنفيذ، ليرى المشروع النور قريبا، ويستفيد منه أبناء اللواء الذي يشهد اكتظاظا سكانيا كبيرا يضغط بقوة على واقع الخدمات الصحية في المستشفى الحالي".

من جهته، قال القضاة، إن اللجنة اجتهدت هذا العام، وعملت على رفع موازنة وزارة الصحة إلى 760 مليون دينار لتمكينها من زيادة الكوادر الصحية في جميع المستشفيات خاصة في المناطق المكتظة بالسكان كلواء الرصيفة.

بدورهم، لفت النائبان عياش والظهراوي، إلى حجم الخدمات الصحية التي يحتاجها أبناء اللواء، وضرورة الإسراع في تنفيذ التوسعة، مثمنين الجهود التي يبذلها طاقم المستشفى يوميا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشارا إلى أهمية ربط جميع خدمات المستشفى مع برنامج حكيم الإلكتروني، خاصة في مجال صرف الأدوية للتسهيل على المراجعين وعدم التحويل إلى مستشفيات أخرى.

واستعرض مدير المستشفى، واقع العمل اليومي في المستشفى والخدمات التي تقدم للمواطنين في الاختصاصات كافة ، مشيرا إلى أن الإدارة حدثت خلال النصف الثاني من العام الماضي العديد من الأجهزة، وزادت أعداد الكوادر الطبية والتمريضية خاصة قسم الطوارئ.

وأشار إلى أن المستشفى يضم حاليا 169 سريرا فقط، وهذا الرقم غير كاف لتغطية حجم الإدخالات اليومية، حيث تصل نسبة الإشغال في كثير من الأوقات إلى 90 بالمائة بانتظار تنفيذ التوسعة قريبا.

وجال الوفد على أقسام المستشفى، واطلعوا على التوسعة الجديدة في قسم غسيل الكلى، حيث تم إضافة 5 أجهزة جديدة تضاف إلى العدد الحالي البالغ 24 جهازا.

--(بترا)

رن/ ف م/ف ق

06/03/2024 16:27:06