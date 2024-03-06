وزير التربية يلتقي المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، عن الفترة 2025 - 2029.
وأكد الدكتور محافظة، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، محمد سمير، والوزير المفوض ومنسق حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، وائل عبد الوهاب، دعم ومساندة العناني لهذا المنصب، متمنيًا التوفيق والنجاح في هذه المهمة.
--(بترا)
ع س/م ف/رق
06/03/2024 16:25:26
MENAFN06032024000117011021ID1107944421
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