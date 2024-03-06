وزير التربية يلتقي المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، عن الفترة 2025 - 2029.

وأكد الدكتور محافظة، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، محمد سمير، والوزير المفوض ومنسق حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، وائل عبد الوهاب، دعم ومساندة العناني لهذا المنصب، متمنيًا التوفيق والنجاح في هذه المهمة.

--(بترا)

ع س/م ف/رق

06/03/2024 16:25:26