الجغبير: منتجات الصناعة الأردنية تصل إلى 142 دولة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن المنتجات الأردنية تصل إلى 142 دولة حول العالم، وأن جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء ساعد على تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات الغذائية والدوائية والمواد ذات العلاقة على اعتبارها الضمان لمأمونية الغذاء سواء المتداول في السوق المحلي أو المصدر.

وأضاف خلال ورشة توعوية حول أنظمة سلامة الغذاء في المصانع، عقدتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أن المنتج الأردني لم يسجل خلال الخمس سنوات الماضية أي حالات إرجاع لأي صادرات، مبينا أن المنتجات الأردنية الغذائية والدوائية منها تحظى بثقة عالية وسمعة متميزة لجودتها وأسعارها المناسبة.

وبين أن الأردن يحتل المرتبة الأولى في الإقليم بالتعبئة والتغليف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى هذه السمعة المتميزة دون دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، ضرورة الاستمرار في برامج التثقيف والتوعية بتطبيق المعايير الدولية والممارسات الجيدة في التصنيع الغذائي لإعداد كوادر مؤهلة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها السيطرة المبكرة على أي خلل وتفاديه قبل وقوعه، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بالصناعة الغذائية الوطنية وتعزيز اعتمادها في الأسواق الخارجية.

وثمن خلال افتتاح الورشة، بحضور ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، الشراكة الحقيقة بين المؤسسة وغرفة الصناعة ودورها في تقديم الملاحظات البناءة المعززة للرقابة.

وأشار إلى أن الورشة تأتي تطبيقا لمقولة جلالة الملك عبد الله الثاني أن "قوة الوطن بأبنائه"، والتي تحمل الكثير من المعاني منها تميز أبناء الوطن في المجالات كافة ومن ضمنها الصناعة، لافتا إلى "أننا نرفع رؤوسنا بما حققه الأردن بتوجيهات ملكية سامية وحكومية وبالشراكة مع مؤسسات أهلية على رأسها غرفة صناعة الأردن من إنجازات".

وأضاف أن الصناعة الوطنية لم تكتف بتصنيع مواد مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية بل تعدت ذلك إلى نقل الخبرات الوطنية المتميزة إلى دول الجوار والعالم، مشيرا إلى أن الخبير والفني الأردني موجود في القطاعات الصناعية في العالم.

وتضمنت الورشة التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء/ قسم التوعية، محاضرة حول مبررات تشكيل لجنة التوعية والتوجيه على القطاع الصناعي قدمها المهندس وائل قاروط، ومحاضرة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش قدمها المهندس محمد الخالدي، ومحاضرة حول إجراءات وزارة الصناعة والتجارة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش قدمتها المهندسة عبير رمضانة، ومحاضرة حول التعبئة والتغليف قدمها المهندس لافي الحوراني.

--(بترا)

ع د/رق

06/03/2024 16:22:23