الجغبير: منتجات الصناعة الأردنية تصل إلى 142 دولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن المنتجات الأردنية تصل إلى 142 دولة حول العالم، وأن جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء ساعد على تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات الغذائية والدوائية والمواد ذات العلاقة على اعتبارها الضمان لمأمونية الغذاء سواء المتداول في السوق المحلي أو المصدر.
وأضاف خلال ورشة توعوية حول أنظمة سلامة الغذاء في المصانع، عقدتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أن المنتج الأردني لم يسجل خلال الخمس سنوات الماضية أي حالات إرجاع لأي صادرات، مبينا أن المنتجات الأردنية الغذائية والدوائية منها تحظى بثقة عالية وسمعة متميزة لجودتها وأسعارها المناسبة.
وبين أن الأردن يحتل المرتبة الأولى في الإقليم بالتعبئة والتغليف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى هذه السمعة المتميزة دون دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
بدوره، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، ضرورة الاستمرار في برامج التثقيف والتوعية بتطبيق المعايير الدولية والممارسات الجيدة في التصنيع الغذائي لإعداد كوادر مؤهلة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها السيطرة المبكرة على أي خلل وتفاديه قبل وقوعه، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بالصناعة الغذائية الوطنية وتعزيز اعتمادها في الأسواق الخارجية.
وثمن خلال افتتاح الورشة، بحضور ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، الشراكة الحقيقة بين المؤسسة وغرفة الصناعة ودورها في تقديم الملاحظات البناءة المعززة للرقابة.
وأشار إلى أن الورشة تأتي تطبيقا لمقولة جلالة الملك عبد الله الثاني أن "قوة الوطن بأبنائه"، والتي تحمل الكثير من المعاني منها تميز أبناء الوطن في المجالات كافة ومن ضمنها الصناعة، لافتا إلى "أننا نرفع رؤوسنا بما حققه الأردن بتوجيهات ملكية سامية وحكومية وبالشراكة مع مؤسسات أهلية على رأسها غرفة صناعة الأردن من إنجازات".
وأضاف أن الصناعة الوطنية لم تكتف بتصنيع مواد مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية بل تعدت ذلك إلى نقل الخبرات الوطنية المتميزة إلى دول الجوار والعالم، مشيرا إلى أن الخبير والفني الأردني موجود في القطاعات الصناعية في العالم.
وتضمنت الورشة التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء/ قسم التوعية، محاضرة حول مبررات تشكيل لجنة التوعية والتوجيه على القطاع الصناعي قدمها المهندس وائل قاروط، ومحاضرة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش قدمها المهندس محمد الخالدي، ومحاضرة حول إجراءات وزارة الصناعة والتجارة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش قدمتها المهندسة عبير رمضانة، ومحاضرة حول التعبئة والتغليف قدمها المهندس لافي الحوراني.
--(بترا)
ع د/رق
06/03/2024 16:22:23
MENAFN06032024000117011021ID1107944420
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