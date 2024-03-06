ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 30717

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 30717، والجرحى إلى 72156.

وقالت وزارة صحة غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضي 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيدا، و113 جريحا.

وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال تعمّد منذ بدء عدوانه على غزة قتل 348 من الكوادر الصحية، واعتقال 269 آخر، على رأسهم مدراء مستشفيات بخانيونس، وشمال غزة.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عدد موظفيها الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 162، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

--(بترا)

رصد/م ح/رس/ن ح/رق

06/03/2024 16:07:01