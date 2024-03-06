ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 30717

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 30717، والجرحى إلى 72156.
وقالت وزارة صحة غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضي 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيدا، و113 جريحا.
وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى أن الاحتلال تعمّد منذ بدء عدوانه على غزة قتل 348 من الكوادر الصحية، واعتقال 269 آخر، على رأسهم مدراء مستشفيات بخانيونس، وشمال غزة.
من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عدد موظفيها الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 162، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
--(بترا)
رصد/م ح/رس/ن ح/رق
06/03/2024 16:07:01
MENAFN06032024000117011021ID1107944416
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