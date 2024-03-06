بحث التعاون بين جامعة آل البيت والجامعات الصينية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 6 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، والمستشارة الثقافية في السفارة الصينية شي ويه، اليوم الأربعاء، سبل التعاون، وأهمية وجود برامج تبادل أكاديمي، وافتتاح برامج جديدة بالتعاون مع الجامعات الصينية.

وشدد نصير على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجامعات الصينية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والهندسة، إضافة إلى تعليم اللغة الصينية في الجامعة ضمن اللغات التي تقدمها جامعة آل البيت في مركز اللغات.

وبين مساعد مدير دائرة العلاقات والشؤون الدولية في الجامعة، الدكتور طارق عرار، أهمية توقيع اتفاقيات مفصلة مع الجانب الصيني، لفتح برامج تبادل طلابي وأكاديمي مع الجامعات الصينية ما يُحسن من تصنيف الجامعة ويعزز تبادل الخبرات مع الجانب الصيني.

--(بترا)

ه ق/رق

06/03/2024 16:03:31