بحث التعاون بين جامعة آل البيت والجامعات الصينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 6 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، والمستشارة الثقافية في السفارة الصينية شي ويه، اليوم الأربعاء، سبل التعاون، وأهمية وجود برامج تبادل أكاديمي، وافتتاح برامج جديدة بالتعاون مع الجامعات الصينية.
وشدد نصير على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجامعات الصينية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والهندسة، إضافة إلى تعليم اللغة الصينية في الجامعة ضمن اللغات التي تقدمها جامعة آل البيت في مركز اللغات.
وبين مساعد مدير دائرة العلاقات والشؤون الدولية في الجامعة، الدكتور طارق عرار، أهمية توقيع اتفاقيات مفصلة مع الجانب الصيني، لفتح برامج تبادل طلابي وأكاديمي مع الجامعات الصينية ما يُحسن من تصنيف الجامعة ويعزز تبادل الخبرات مع الجانب الصيني.
--(بترا)
ه ق/رق
06/03/2024 16:03:31
MENAFN06032024000117011021ID1107944415
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