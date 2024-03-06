الأمانة تنفذ مبادرة ضمن حملة عمان بيتنا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- وزعت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، ضمن حملة "عمان بيتنا"، وبمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف 2 آذار من الشهر الحالي، أكياسا ورقية مخصصة للنفايات على وسائط النقل بالشوارع الرئيسية، وعند التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية.

ووزع أعضاء مجلس الأمانة، ومدراء المناطق وعمال الوطن، الأكياس ضمن الحملة التي تطلقها سنوياً دائرة هوية عمان في الأمانة بالتعاون مع شركة زين الأردن.

وصممت الأكياس بطريقة تتيح تعليقها داخل المركبات، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.

وتهدف الحملة إلى تخفيف العبء عن عمال الوطن والمحافظة على سلامتهم، وعلى المظهر الجمالي لعمان من خلال نشر الوعي المجتمعي للحد من رمي النفايات من نوافذ المركبات بالشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية وداخل الأنفاق المرورية، وإحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات.

وأكد المشاركون بالحملة، تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة التي تقوم على بث رسائل توعوية للمجتمع، وتؤكد أن المواطن هو شريك رئيسي للأمانة في الحفاظ على مظهر المدينة وبيئتها.

--(بترا)

ع ع/ ف م

06/03/2024 15:57:04