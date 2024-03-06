الأمانة تنفذ مبادرة ضمن حملة عمان بيتنا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- وزعت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، ضمن حملة "عمان بيتنا"، وبمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف 2 آذار من الشهر الحالي، أكياسا ورقية مخصصة للنفايات على وسائط النقل بالشوارع الرئيسية، وعند التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية.
ووزع أعضاء مجلس الأمانة، ومدراء المناطق وعمال الوطن، الأكياس ضمن الحملة التي تطلقها سنوياً دائرة هوية عمان في الأمانة بالتعاون مع شركة زين الأردن.
وصممت الأكياس بطريقة تتيح تعليقها داخل المركبات، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.
وتهدف الحملة إلى تخفيف العبء عن عمال الوطن والمحافظة على سلامتهم، وعلى المظهر الجمالي لعمان من خلال نشر الوعي المجتمعي للحد من رمي النفايات من نوافذ المركبات بالشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية وداخل الأنفاق المرورية، وإحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات.
وأكد المشاركون بالحملة، تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة التي تقوم على بث رسائل توعوية للمجتمع، وتؤكد أن المواطن هو شريك رئيسي للأمانة في الحفاظ على مظهر المدينة وبيئتها.
--(بترا)
ع ع/ ف م
06/03/2024 15:57:04
MENAFN06032024000117011021ID1107944414
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