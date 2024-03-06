Wednesday, 06 March 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة تنفذ مبادرة ضمن حملة عمان بيتنا

3/6/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- وزعت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، ضمن حملة "عمان بيتنا"، وبمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف 2 آذار من الشهر الحالي، أكياسا ورقية مخصصة للنفايات على وسائط النقل بالشوارع الرئيسية، وعند التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية.
ووزع أعضاء مجلس الأمانة، ومدراء المناطق وعمال الوطن، الأكياس ضمن الحملة التي تطلقها سنوياً دائرة هوية عمان في الأمانة بالتعاون مع شركة زين الأردن.
وصممت الأكياس بطريقة تتيح تعليقها داخل المركبات، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.
وتهدف الحملة إلى تخفيف العبء عن عمال الوطن والمحافظة على سلامتهم، وعلى المظهر الجمالي لعمان من خلال نشر الوعي المجتمعي للحد من رمي النفايات من نوافذ المركبات بالشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية وداخل الأنفاق المرورية، وإحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات.
وأكد المشاركون بالحملة، تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة التي تقوم على بث رسائل توعوية للمجتمع، وتؤكد أن المواطن هو شريك رئيسي للأمانة في الحفاظ على مظهر المدينة وبيئتها.
--(بترا)
ع ع/ ف م
06/03/2024 15:57:04

MENAFN06032024000117011021ID1107944414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث