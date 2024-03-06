ندوة عن تضحيات نساء فلسطين بمناسبة يوم المرأة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) هبه رمضان- نظمت جمعية النساء العربيات، اليوم الأربعاء، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للتضامن مع نساء فلسطين بعنوان "تضحيات الأم الفلسطينية".

وشارك في الندوة، عدد من الشخصيات في مجال حقوق الإنسان وقيادات نسائية من مختلف القطاعات الرسمية والمدنية.

وقالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية بثينة الياسين، " إننا في هذا اليوم، ليسعنا إلا أن نقف إجلالاً واحتراماً للمرأة الفلسطينية والغزية المرابطة الصابرة البطلة في ظل أعمال وحشية ترتكبها إسرائيل بحقها، وحق الأشقاء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وتهجير و تجويع، ضاعفت بشكل كبير معاناة نساء غزة، مما يتطلب حشد الدعم لتعزيز صمودهن.

وأشارت الياسين، إلى الجهد المضاعف الذي يبذله جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية لأبناء غزة، موضحة أن موقف جلالته متقدم على جميع المواقف لإيمانه الثابت بمركزية القضية الفلسطينية.

وبينت أن الفلسطينيات يواجهن التحديات بشجاعة وعزم وإصرار، وأن هذه التضحيات تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني منذ 8 عقود، بأن يعيش بحرية كباقي الشعوب وإقامة دولته".

بدورها، قالت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا القسوس، إن ليوم المرأة العالمي هذا العام، وقعا خاصا بسبب ما جرى ويجري في فلسطين وغزة بالذات من قتل وتعذيب للنساء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل أمام أنظار العالم بأسره حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأشادت القسوس بالموقف الوطني والقومي للأردن، خاصة إمداد أهل غزة بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، لمواجهة موقف إسرائيل غير الإنساني بالتجويع والتشريد بهدف التهجير القسري.

بدوره، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان الدكتور عبد الباسط بن حسن، إن السبب الحقيقي الذي سمح بالإبادة الجماعية غير المسبوقة في قطاع غزة، هو امتلاك دولة واحدة لحق النقض الفيتو، وأن المشكلة اليوم فيما يحدث في غزة، ليست في القيم الإنسانية، ولكن في تطبيق القيم والمساواة في الإنسانية بين شعوب العالم، لافتا إلى أن النضال في مجال حقوق الإنسان لا يتجزأ.

من جانبها، قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة ابوعلبة، إن الثامن من آذار لهذا العام، يأتي مثقلاً بالهموم الوطنية والقومية نتيجة الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأهل في غزة، موضحة أن نساء فلسطين قدمن نموذجا مشرفا في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة في سبيل التحرر من الاحتلال.

وأوضحت أبو علبة، إن يوم المرأة هذا العام هو يوم الدفاع عن الكرامة الإنسانية في ظل ما يحدث في غزة، مبينة أنه لا يمكن أن تحدث تنمية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وغياب الاستقلال الوطني للفلسطينيين.

ووجهت ابو علبة تحية للمرأة الأردنية،" قائلة لدينا اليوم في الأردن العديد من المؤسسات النسائية ذات التوجهات المختلفة، وهذا دليل على التعددية في إطار هذه المؤسسات، الأمر الذي يحفز النساء الأردنيات على المشاركة والعمل المنظم".

بدورها، قالت مديرة برامج جمعية النساء العربيات ليلى نفاع، " نؤكد المطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تدعو للإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والكف عن التعامل بمعايير مزدوجة، والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق النساء لكل الفلسطينين، كما وردت في أدبيات ومواثيق الأمم المتحدة، وعدم الصمت عن الإبادة الجماعية التي تطبقها دولة الاحتلال تجاه المدنيين في غزة، والوقف الفوري للحرب والسماح بوصول المواد الغذائية والطبية.

وطالبت، نفاع بضرورة عودة المعونات من خلال الأونروا، بعد أن ألغت اسرائيل جميع الاتفاقيات للأونروا، على الرغم من تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من الآثار الكارثية لهذه الخطوة على حياة الفلسطينيين.

من جانبه، قال رئيس جمعية النهضة للتحديات الحركية الدكتور صالح الشرفات، أنه لايمكن أن يمر يوم المرأة دون أن نستذكر عذابات النساء وتضحياتهن في فلسطين وفي غزة بالذات، مشيرا إلى قدرتهن على أن يَكُن غيرا عن الصورة التي رسمتها الظروف لهن، مستذكرا النساء والفتيات من ذوات الاعاقة.

وأوضح، ضرورة أن تعطي الاستراتيجية الوطنية المنوي العمل عليها اهتماماً أكبر بالأشخاص ذوي الاعاقة، و أن يتناول الاعلام قضايا النساء من ذوات الإعاقة من منظور حقوقي وليس من منظور خيري رعائي، و التأكيد على دورهن في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030

وتضمنت الندوة، دروسا من نضالات النساء الفلسطينيات في غزة، ودور مؤسسات حقوق الإنسان في الدفاع عن المبادئ والحقوق، ودور جمعية النهضة للتحديات الحركية في دعم النهج الشمولي والدامج لتمكين السيدات ذوات الإعاقة ودمجهن في بيئة العمل.

__(بترا)

ه ر/ ف م/ف ق

06/03/2024 15:46:59