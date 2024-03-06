وزير البيئة يلتقي السفيرة اليونانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، لدى لقائه اليوم الأربعاء، في مكتبه، السفيرة اليونانية لدى المملكة إيريني ريغا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، ورفع مستوى التعاون في المجالات ذات الشأن البيئي.

واستعرض الردايدة خلال اللقاء، أبرز إنجازات الوزارة في مجال الحفاظ على البيئة، والدور الذي يقوم به الأردن، والرامي إلى توحيد الجهود العالمية المبذولة للتصدي لكافة التحديات البيئية التي تواجه العالم.

--(بترا)

رح/ف م/رق

06/03/2024 15:44:18