إعلان نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا) أمين الرواشدة- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى، لمسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب بيان للوزارة، جاء بالمركز الأول الطالب ناصر أحمد مسالمه (سوري الجنسية) ويدرس في جامعة فيلادلفيا، في حين حصلت على المركز الثاني الطالبة إسراء محمد رجب (بحرينية الجنسية) وتدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصل على المركز الثالث الطالب بهاء الدين محمد القناوي (مصري الجنسية) ويدرس في جامعة عجلون الوطنية، حيث ستقوم الوزارة بنشر الفيديوهات الفائزة على موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.
وأضافت الوزارة أن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة، وانطبقت عليهم الشروط بلغ 45 طالباً وطالبة، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت قبل أشهر مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.
وخصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 2000 دينار، والفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة 1500 دينار، في حين خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة ألف دينار، كما تم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة، وهم بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وشركة هواوي الأردن.
وحضر إعلان الفائزين بالمسابقة، أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، وعدد من سفراء الدول والملحقين/المستشارين الثقافيين، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية.
--(بترا)
أ ر/رق
06/03/2024 15:42:40
MENAFN06032024000117011021ID1107944411
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