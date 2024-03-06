إعلان نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) أمين الرواشدة- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى، لمسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب بيان للوزارة، جاء بالمركز الأول الطالب ناصر أحمد مسالمه (سوري الجنسية) ويدرس في جامعة فيلادلفيا، في حين حصلت على المركز الثاني الطالبة إسراء محمد رجب (بحرينية الجنسية) وتدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصل على المركز الثالث الطالب بهاء الدين محمد القناوي (مصري الجنسية) ويدرس في جامعة عجلون الوطنية، حيث ستقوم الوزارة بنشر الفيديوهات الفائزة على موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة، وانطبقت عليهم الشروط بلغ 45 طالباً وطالبة، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت قبل أشهر مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.

وخصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 2000 دينار، والفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة 1500 دينار، في حين خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة ألف دينار، كما تم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة، وهم بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وشركة هواوي الأردن.

وحضر إعلان الفائزين بالمسابقة، أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، وعدد من سفراء الدول والملحقين/المستشارين الثقافيين، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية.

--(بترا)

أ ر/رق

06/03/2024 15:42:40