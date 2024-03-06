اختتام اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- اختتمت أعمال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية، اليوم الخميس، والتي هدفت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي.

وبحثت اللجنة في اجتماعاتها، سبل تعزيز التعاون في الصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات والمقاييس، والجمارك، والزراعة والنقل والغذاء والدواء وبين فعاليات القطاع الخاص.







واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة عام 2019 والاتفاقية الموقعة عام 2002 بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس من خلال إعداد إطار زمني، وتفعيل اتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية المبرمة بين حكومتي البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2014.

ووقع محضر الاجتماعات الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم

--(بترا)





ع ن/ف ق













06/03/2024 15:36:18