اختتام اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- اختتمت أعمال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية، اليوم الخميس، والتي هدفت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي.
وبحثت اللجنة في اجتماعاتها، سبل تعزيز التعاون في الصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات والمقاييس، والجمارك، والزراعة والنقل والغذاء والدواء وبين فعاليات القطاع الخاص.
واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة عام 2019 والاتفاقية الموقعة عام 2002 بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس من خلال إعداد إطار زمني، وتفعيل اتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية المبرمة بين حكومتي البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2014.
ووقع محضر الاجتماعات الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم
--(بترا)
ع ن/ف ق
06/03/2024 15:36:18
MENAFN06032024000117011021ID1107944410
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