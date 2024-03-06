النجار: الاردن يقدم سردية استثنائية من الصمود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن الأردن يقدم سردية استثنائية من الصمود مبنية على عمق تاريخي وفلسفي من الحضارات التاريخية ذات البعد العالمي التي مرت على المنطقة.

وأكدت النجار في حوارية مع أكاديميي وطلبة جامعة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أدارها أستاذ الإعلام في الجامعة الدكتور هاني البدري بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر، ورئيسة الجامعة الدكتورة سلام محادين وعمداء الكليات "أن الأردن يستحق منا الكثير وعلينا أن نجدد العطاء ونضع أجندتنا على طاولة العالم بمنطق علمي وعقلاني فنحن أهل الحوار ونستطيع أن نقدم للعالم نموذجا للتعلم العالمي لأننا في قلبه".

وأضافت، إن ان اليوم العالمي للمرأة فرصة لإعادة الإنسانية الى مفاهيمها الإنسانية، متسائلة "كيف للبعض في ظل ما يجري أن يسمح لنفسه بالحديث عن يوم المرأة وهناك امرأة فلسطينية خصوصا غزة، تتعرض لأقسى أشكال الانتهاك والمعاناة"، مؤكدة أن هذا اليوم "فرصة كي نحتفي بنساء غزة لما يقدمنه من تضحيات وصمود".

واستحضرت تجربتها في العمل العام حيث تجدد علاقتها مع المكان ومع الوطن، لافتة الى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات وبناء جسور التعلم المشترك.

وأشارت الى ان تمكين المرأة يقع في صلب كل ما يتصل ببرامج وزارة الثقافة حيث يتم توجيه مشروعاتها للصالح العام ومصلحة المواطن، امرأة ورجلا وطفلا، مبينة أن المسألة الثقافية تقع في قلب الاستراتيجية الوطنية، ولا نستطيع أن

ننظر الى الثقافة بمعزل عن أهمية التشبيك مع كل الموضوعات في كل القطاعات.

وفي إجابتها على استفسارات الطلبة حول مشروع التحديث السياسي، أكدت النجار ان الأردن يمتلك من المنعة والصلابة والجدية التي لا عودة عنها، رائية انه لتحقيق المزيد من التحديث والتطوير في الدولة الأردنية "يجب أن تكون المرأة على طاولة الحدث السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

ودعت الى إعادة كتابة قصة المرأة الأردنية من خلال فهم حقيقي لجذورنا، مشيرة الى نماذج للمرأة من التاريخ العربي والإسلامي، لافتة الى انه رغم تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلا أنها تشكل النسبة الاكثر تعلما في المجتمع الاردني قياسا بالرجال.

وأكدت ان علينا أن نهدم الفجوة من خلال التخلي عن العقلية الوظائفية، مبينة أن ذلك لا يتم من خلال قرارات سياسية وانما من خلال توافق على أن تكون المرأة موجودة في كل مكان لرسم السياسات العامة عبر تنمية مجتمعية شمولية، فهي تمتلك القدرة على العمل من المنزل ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن الدور الوظيفي، ما يؤكد انه لا يجوز أن ننظر الى قضية المرأة بمعزل عن تطور المجتمع وقطاعاته.

وفي مداخلةٍ للعين الدكتور ناصر الدين، قال، إن "تحفيز المرأة الأردنية يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث التي أكد من خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني، بأنه لا مكان لنا إلا في مقدمة التغيير الذي يسير وفق رؤية وطنية شاملة واضحة المنهجية والأهداف، لا يعيقها تردد، ولا يضعفها ارتجال، ولا تثنيها مصالح ضيقة".

--(بترا)

م ت/ اح

06/03/2024 15:35:55