نقيب تجار المواد الغذائية: مخزون وفير من البضائع واستقرار بالأسعار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، وجود مخزون وفير من المواد الغذائية والرمضانية المستوردة في السوق المحلية، وسط استقرار أسعار غالبيتها وتراجع بعضها، مقارنة مع موسم العام الماضي.

وقال الحاج توفيق في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أداره مدير مديرية الشؤون الاقتصادية سيف الدين صوالحه، إن الأمور بالنسبة لوفرة المواد الغذائية مريحة بالوقت الحالي، واستطاع القطاع التجاري، تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي فرضتها أزمة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن القطاع الخاص وانطلاقا من واجبه تحمل مسؤولية توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية بكل الظروف والأوقات، موضحا أن أزمة جائحة فيروس كورونا أثبتت ذلك حيث لم يحصل نقص بالسوق المحلية من أي سلعة غذائية، وهو الأهم بالنسبة للمواطن.

وأكد أن وضع المواد والسلع الغذائية بات مريحا اليوم لتوفر كميات كبيرة من الإنتاج في بلاد المنشأ، لا سيما فيما يتعلق بالزيوت النباتية (دوار الشمس)، التي ظهرت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أن أسعارها تراجعت عن العام الماضي بنسبة وصلت لنحو 40 بالمئة، وهي الأكثر طلبا من المواطنين.

ولفت إلى تراجع أسعار الأرز الحبة المتوسطة بنسبة 20 بالمئة لتراجع حالة الجفاف في بلاد المنشأ، بينما كانت ارتفاعات طالت اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بمقدار 20 بالمئة، جراء ارتفاع أسعار الشحن بالطيران وتوقف الكثير من الشركات العالمية عن التصدير بعد أزمة البحر الأحمر خوفا من تلف البضائع بفعل طول مدة الشحن.

وأشار إلى توفر السلع المستوردة التي يحتاجها المواطنين خلال رمضان، وأسعارها إما مستقرة مثل مختلف أصناف البقوليات، أو أقل من موسم العام الماضي، كمواد قمرة الدين وجوز القلب والمكسرات وأصناف أخرى، يزداد الطلب عليها بالشهر الفضيل.







وأكد وجود منافسة قوية بين المستوردين والتجار العالمين بقطاع المواد الغذائية ما ينعكس على جودة وأسعار السلع وتوفير بدائل عديدة ومن مناشئ مختلفة، نافيا وجود أية عمليات احتكار كون السوق المحلية محكومة بتشريعات وأنظمه ورقابة تمنع ذلك بشدة، علاوة على وجود عشرات الشركات التي تستورد الصنف الواحد.

وحول حالة الطلب على شراء المواد الغذائية استعدادا للشهر الفضيل، أكد الحاج توفيق أن حركة السوق بوضعها الطبيعي بالوقت الحالي رغم تحسنا بشكل بسيط بعد استلام رواتب الموظفين، مبينا أن حالة الركود تنعكس بالعادة على مستويات الأسعار.

وأرجع الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفتي تجارة الأردن وعمان، حالة الهدوء التي تمر على أسواق المواد الغذائية لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واختلاف أنماط الاستهلاك لديهم وتوجههم نحو سلع كمالية على حساب الغذاء، إضافة لتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه إلى أن غالبية المواد الغذائية التي تعاقد عليها التجار والمستوردين بالفترة الأخيرة وصلت المملكة، لكن بكلف وزمن أطول جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري والكلف والرسوم الإضافية التي وضعتها شركات الشحن العالمية بعد بروز أزمة البحر الأحمر.

ولفت إلى العروض التي تجريها المراكز التجارية والمولات على الكثير من أصناف المواد الغذائية والرمضانية في محاولة لتنشيط المبيعات، واستقطاب المواطنين والمتسوقين، مؤكدا أن هذه العروض حقيقية وتخضع لرقابة من مختلف الجهات المعنية، ومستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل.

واستغرب الحاج توفيق حالة الاهتمام الزائد التي يعيشها المواطن قبل حلول رمضان لجهة تركيزه على التزود بالمواد الغذائية والخوف من المخزون وزيادة الاسعار، مؤكدا أن استهلاك الغذاء بالأيام الاعتيادية أكبر مما يتم استهلاكه بالشهر الفضيل.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك اهتمام خاص من كل الجهات المعنية بملف الغذاء بكل الأوقات، في ظل وجود توجيهات ملكية سامية بتوفير مخزون آمن من المواد والسلع الغذائية على مدار العام.

ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة لقطاع المواد الغذائية وبنى تحتية ومستودعات لمساعدة المستوردين وتجار الجملة على إدامة مخزون المملكة من الغذاء في الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن الشركات والتجار الذين يستوردون مختلف السلع الغذائية للمملكة حريصون بكل الظروف على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية على مدار العام وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة.

ولفت الحاج توفيق إلى وجود تعاون وتنسيق وشراكة غير مسبوقة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل ومعالجة الكثير من القضايا التي تتصل بعمل القطاع مع جهات أخرى معنية.

ويستورد الاردن غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، وتعتبر مواد السكر 300 ألف طن والأرز 200 ألف طن والحليب المجفف 30 ألف طن، أكثر المواد الغذائية استيرادا.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر جملة ومحلات تجزئة بعموم البلاد، نصفها بالعاصمة، وتوفر ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.

--(بترا)





س ص/رق





06/03/2024 15:35:09