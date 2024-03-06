روسيا : نشر أسلحة نووية في شمال أوروبا لن يعزز الأمن في المنطقة

روسيا : نشر أسلحة نووية في شمال أوروبا لن يعزز الأمن في المنطقة
التاريخ
3/6/2024 2:46:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 6 آذار (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نشر أسلحة نووية أميركية في شمال القارة الأوروبية لن يعزز أمن المنطقة بل سيساهم في زيادة التوتر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"مثل هذه الأهداف ستصبح مصدرا للتهديد المباشر، وبطبيعة الحال، ستدرج حتما في قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين روسيا وحلف الناتو".
--(بترا)
س ح/ف م/ف ق
06/03/2024 15:20:52
MENAFN06032024000117011021ID1107944407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.