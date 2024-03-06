روسيا : نشر أسلحة نووية في شمال أوروبا لن يعزز الأمن في المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 6 آذار (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نشر أسلحة نووية أميركية في شمال القارة الأوروبية لن يعزز أمن المنطقة بل سيساهم في زيادة التوتر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"مثل هذه الأهداف ستصبح مصدرا للتهديد المباشر، وبطبيعة الحال، ستدرج حتما في قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين روسيا وحلف الناتو".

--(بترا)

س ح/ف م/ف ق

06/03/2024 15:20:52