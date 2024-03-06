8 شهداء جراء قصف الإحتلال جنوب غزة ورفح

غزة 6 آذار (بترا)- أمجد الشوا- أستشهد 7 فلسطينيين، وأصيب 14 آخرون، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين، قرب جسر وادي غزة ومنطقة نتساريم على شارع صلاح الدين جنوب غزة. كما استشهد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. --(بترا) ا ش/ف م 06/03/2024 15:18:13

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