8 شهداء جراء قصف الإحتلال جنوب غزة ورفح

8 شهداء جراء قصف الإحتلال جنوب غزة ورفح
التاريخ
3/6/2024 2:46:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 آذار (بترا)- أمجد الشوا- أستشهد 7 فلسطينيين، وأصيب 14 آخرون، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين، قرب جسر وادي غزة ومنطقة نتساريم على شارع صلاح الدين جنوب غزة.
كما استشهد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/ف م
06/03/2024 15:18:13
MENAFN06032024000117011021ID1107944406
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