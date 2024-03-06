إطلاق الدورة 26 لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية للعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) أمين الرواشدة- أعلنت اللجنة العليا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية، عن إطلاق الدورة 26 للجائزة لعام 2024، التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة فيلادلفيا، وجامعة الزرقاء، وجامعة اليرموك.

وقال نائب رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة، الدكتور بيان العمري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بحضور رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، جواد الحمد، ومساعد عميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية، الدكتورة هديل غزاوي، إن إطلاق هذه الجائزة يأتي في ظل تحديات كبرى يشهدها الأردن والأمة العربية وخاصة في مجال القضية الفلسطينية والحرب على غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، ومالها من انعكاسات متعددة الأبعاد على الأردن والعالم العربي وقضاياه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

وأكد العمري أن الجائزة تسعى دوما إلى فتح الطريق والمجال أمام الطلبة الجامعيين وخلق بيئة علمية تنافسية في البحث العلمي والمعرفة، وفي موضوعات وعناوين ذات صلة مباشرة بالتحديات أمام المجتمع والدولة، وتتطلب بحثاً وتحليلاً علمياً وتقديماً لمقاربات علمية في تشخيصها والمساهمة في التعامل معها ومعالجتها.

وأشار إلى أن الجائزة طرحت هذا العام عناوين عدة للبحث والدراسة، وتقديم مقاربات علمية ومنهجية تسهم في امتلاك أدوات البحث العلمي لدى الطلبة، وإنتاج المعرفة الأردنية والعربية تجاه القضايا المطروحة، مشيراً إلى أن الجائزة تطرح 19 مجالاً بحثياً شاملاً، تندرج ضمن الإطار المحلي والعربي والإسلامي والدولي والصراع العربي - الإسرائيلي.

وتشمل هذه المجالات ضمن الإطار المحلي عدة عناوين منها "تحديات السياسة الخارجية والدور الأردني في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الجديدة ما بعد الحرب على غزة عام 2023، وانعكاسات سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على الأردن 2023-2024، والتنمية الاقتصادية في الأردن 2023-2024، والفرص والتحديات، واتجاهات تطوير القطاع الزراعي والصناعي في الأردن، الإشكالات وآفاق المستقبل، والتحول الرقمي في الأردن: الفرص والتحديات، الابتكار وريادة الأعمال في الأردن: دور الشباب والتكنولوجيا، تحديات الاستقرار الاجتماعي في الأردن، وعناصر تماسك الجبهة الداخلية.

وفي الإطار العربي والإسلامي والصراع العربي- الإسرائيلي، فطرحت الجائزة عدة عناوين منها "دور التعاون والتكامل العربي في تعزيز الدور والمكانة الدولية للعالم العربي، وتأثير التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار الإقليمي، وأزمة القضية الفلسطينية، وسبل الخروج في ظل معركة طوفان الأقصى 7 تشرين الأول 2023، والأزمة الإنسانية في غزة: إشكالات تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الحصار، الدراسات الغربية والإسرائيلية حول العالم العربي لعام 2023- مراجعة تحليلية، حالة خاصة، دور القيم والثقافة في تعزيز الوحدة الفكرية والسياسية بين الشعوب العربية والإسلامية، الأمن السيبراني وتأثيره على الأمن القومي العربي.

وفي الإطار الدولي طرحت الجائزة عدة عناوين هي "تحديات وفرص العلاقات العربية- الأوروبية 2013-2023، ودور القضية الفلسطينية فيها، تحديات وإشكالات دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية في ضوء معركة طوفان الأقصى7 تشرين الأول 2023، الأمن الغذائي العالمي وتأثيراته على الدول العربية، سياسات الولايات المتحدة في إدارة الصراع العربي - الإسرائيلي، الإشكاليات والتداعيات، دراسة حالة الحرب على غزة عام 2023، قيم الحرية والديموقراطية لدى الغرب، بين النظرية والتطبيق مع الآخر.

وأضاف أن الطلبة الفائزين سيحصلون على جوائز نقدية قيمتها ألف دينار للمركز الأول، و750 دينارا للمركز الثاني، و500 دينار للمركز الثالث، و400 دينار للمركز الرابع، إضافة لمجموعة من جوائز الترضية العينية والنقدية للطلبة الذين تأهلوا لمراحل متقدمة في الجائزة، إضافة لجوائز نقدية لكل أستاذ جامعي يشرف على بحث طالب فائز.

وفيما يخص الشروط المتعلقة بالأبحاث المشاركة في الجائزة، أوضح العمري، أن الشرط الأساس يقضي بأن يكون البحث أصيلا لم يسبق نشره بأي شكل، ويمكن أن يكون جزءا من رسالة جامعية أو مشروع تخرج تحت الإعداد، لم تجر مناقشته مسبقا، مشيرا إلى أن التسجيل في هذه الجائزة حتى موعد تسليم البحث، ومن خلال تعبئة نموذج التسجيل على الرابط: ، ثم إعداد خطة بحثية وتسليمها للجنة العليا لاعتمادها والبدء بإعداد البحث، قبل 1/7/2024 وسيكون آخر موعد لاستلام البحوث هو يوم الأحد الموافق 15/9/2024.

كما أشار إلى أن اللجنة على استعداد لاستقبال أي استفسار أو طلب مساعدة علمية للطلبة، من خلال إدارة الجائزة عبر عناوين التواصل المعلنة، مع حرصها على تقديم ما يلزم الطالب المشارك من مواد تدريبية في إعداد الخطة البحثية وامتلاك أدوات البحث العلمي، ومن أهمها دورة تدريبية مجانية بعنوان "تنمية المهارات البحثية" لكافة المسجلين ولأي طالب يرغب بحضورها من أي جامعة أردنية.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة جواد الحمد، أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع طلبة الجامعات الأردنية في مرحلتي البكالوريوس ممن هم على مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن أكثر من 4 آلاف طالب سجلوا في الجائزة منذ بدايتها والتي تأتي لتكريس منهج البحث العلمي في مختلف مجالات التنمية، ما يمكن تلمس آثاره على مستوى الجامعات المختلفة وانعكاساتها على مستوى الطلبة.

كما أكد ضرورة دعم مثل هذه الجائزة من قبل صندوق البحث العلمي والجهات المختصة.

وبين مساعد عميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية الدكتورة هديل غزاوي اعتزاز الجامعة بالشراكة مع مركز دراسات الشرق الأوسط في هذه الجائزة، التي تراعي مجال البحث العلمي وحرص الجامعة الأردنية على توفير الدعم لطلبة الجامعة والأساتذة الجامعيين في مجال البحث العلمي، والحرص على الشراكة مع القطاعات الحيوية ورعاية أي جهود في هذا المجال للوصول إلى نتاجات تخدم الوطن والمجتمع المحلي.

--(بترا)

أ ر/رق

06/03/2024 15:14:43