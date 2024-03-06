تربية النواب تطلع على استراتيجيات تطوير المناهج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، ضرورة تطوير المناهج، بما يعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، اطلعت خلالها على الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز لتطوير المناهج الدراسية، بينما استمعت لملاحظات واقتراحات مجموعة التركيز لمراجعة المناهج الدراسية.

من جهته، عرض رئيس المجلس الأعلى للمركز محي الدين توق، بحضور النائبين مقرر اللجنة الدكتور محمد عكور وصباح الدردور، لنشأة المركز، وبدء العمل فيه، وكيفية تطوير المناهج والكتب المدرسية، ومعالجة الفقر التعليمي نتيجة فيروس كورونا.

من جانبهم، أشار ممثلون عن مجموعة التركيز، إلى التغيير السريع بمتطلبات سوق العمل، قائلين: إن هناك توجها للانتقال للاختبارات الإلكترونية بالتزامن مع الاختبارات الورقية.

وأوضحوا أن عملية تطوير المناهج يُشارك بها، مُمثلون عن الوزارات والهيئات والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، ومؤسسات مجتمع مدني، إضافة إلى أساتذة جامعات ومعلمين وتربويين.

--(بترا)

م خ/ف م/ف ق

06/03/2024 15:14:04