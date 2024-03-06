تربية النواب تطلع على استراتيجيات تطوير المناهج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، ضرورة تطوير المناهج، بما يعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، اطلعت خلالها على الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز لتطوير المناهج الدراسية، بينما استمعت لملاحظات واقتراحات مجموعة التركيز لمراجعة المناهج الدراسية.
من جهته، عرض رئيس المجلس الأعلى للمركز محي الدين توق، بحضور النائبين مقرر اللجنة الدكتور محمد عكور وصباح الدردور، لنشأة المركز، وبدء العمل فيه، وكيفية تطوير المناهج والكتب المدرسية، ومعالجة الفقر التعليمي نتيجة فيروس كورونا.
من جانبهم، أشار ممثلون عن مجموعة التركيز، إلى التغيير السريع بمتطلبات سوق العمل، قائلين: إن هناك توجها للانتقال للاختبارات الإلكترونية بالتزامن مع الاختبارات الورقية.
وأوضحوا أن عملية تطوير المناهج يُشارك بها، مُمثلون عن الوزارات والهيئات والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، ومؤسسات مجتمع مدني، إضافة إلى أساتذة جامعات ومعلمين وتربويين.
--(بترا)
م خ/ف م/ف ق
06/03/2024 15:14:04
MENAFN06032024000117011021ID1107944404
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