السحب الرقمية تنظم ندوة حول الخدمات المالية لأمازون ويب سيرفيسز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- نظمت شركة السحب الرقمية للخدمات والاستشارات الحاسوبية، اليوم الأربعاء، ندوة حول الخدمات المالية لشركة أمازون ويب سيرفيسز "ايه.دبليو.اس".
وتضمنت فعاليات الندوة، مناقشات وعروض توضيحية حول كيفية تعامل عملاء قطاع الخدمات المالية مع التحديات التي تواجههم في تنفيذ الأعمال، من خلال تبنيهم للتكنولوجيا السحابية، والاستعداد لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم.
وأكد المدير الإقليمي لشركة أمازون ويب سيرفيسز - الشرق الأوسط، محمد الشنواني، أهمية الحوسبة السحابية في الخدمات المصرفية والمالية وكيف يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من الفوائد التي تقدمها، والتي تضمن أهمها، الكشف عن الاحتيال، وتخفيض التكاليف، وتوفير الحماية، والامتثال بالأنظمة، إضافة إلى تحسين العلاقة مع العملاء وضمان الاستمرارية.
بدوره، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السحب الرقمية خالد وليد، المستقبل الواعد للحوسبة السحابية ودورها الكبير في تقديم جميع الحلول التي تتميز بالابتكار والمرونة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشددا على دورها في تطوير آلية عمل الشركات، ما يساهم في توفير التكاليف وتعزيز إمكانيات التعاون وتوسيع الأعمال دون إضافة أعباء إضافية على البنية التحتية.
وناقش الحضور من مختلف البنوك في الأردن، تبادل الأفكار واستكشاف استراتيجيات جديدة لتبني الحلول السحابية، تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة في تنفيذ أعمالهم مستقبلاً وبما يعود عليهم بأفضل النتائج.
كما ناقش متخصصو الخدمات المالية من أمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون مع فريق من خبراء من "ديكسيو" و"موريكس" و"فينيرجو" خلال الفعالية، رؤيتهم وأبرز النقاط الرئيسية فيما يتعلق ببناء وتشغيل أنظمة مرنة وعالية الأداء تقود للتميز في المشهد التنافسي اليوم.
وتضمنت الندوة مناقشة المحاور التالية: البيانات في القطاع المالي، استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي، تحديث آلية الدفع، التكنولوجيا الذكية في الخزينة وأسواق رأس المال، بالإضافة الى مساعدة البنوك على التخطيط للنجاح والتعلم من دراسة حالة واقعية حول استراتيجيات تأهيل العملاء التي مهدت الطريق للنجاح في العمليات المصرفية.
--(بترا)
غ ح/رق
06/03/2024 14:52:45
MENAFN06032024000117011021ID1107944400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.