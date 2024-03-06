السحب الرقمية تنظم ندوة حول الخدمات المالية لأمازون ويب سيرفيسز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- نظمت شركة السحب الرقمية للخدمات والاستشارات الحاسوبية، اليوم الأربعاء، ندوة حول الخدمات المالية لشركة أمازون ويب سيرفيسز "ايه.دبليو.اس".

وتضمنت فعاليات الندوة، مناقشات وعروض توضيحية حول كيفية تعامل عملاء قطاع الخدمات المالية مع التحديات التي تواجههم في تنفيذ الأعمال، من خلال تبنيهم للتكنولوجيا السحابية، والاستعداد لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم.

وأكد المدير الإقليمي لشركة أمازون ويب سيرفيسز - الشرق الأوسط، محمد الشنواني، أهمية الحوسبة السحابية في الخدمات المصرفية والمالية وكيف يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من الفوائد التي تقدمها، والتي تضمن أهمها، الكشف عن الاحتيال، وتخفيض التكاليف، وتوفير الحماية، والامتثال بالأنظمة، إضافة إلى تحسين العلاقة مع العملاء وضمان الاستمرارية.

بدوره، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السحب الرقمية خالد وليد، المستقبل الواعد للحوسبة السحابية ودورها الكبير في تقديم جميع الحلول التي تتميز بالابتكار والمرونة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشددا على دورها في تطوير آلية عمل الشركات، ما يساهم في توفير التكاليف وتعزيز إمكانيات التعاون وتوسيع الأعمال دون إضافة أعباء إضافية على البنية التحتية.

وناقش الحضور من مختلف البنوك في الأردن، تبادل الأفكار واستكشاف استراتيجيات جديدة لتبني الحلول السحابية، تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة في تنفيذ أعمالهم مستقبلاً وبما يعود عليهم بأفضل النتائج.

كما ناقش متخصصو الخدمات المالية من أمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون مع فريق من خبراء من "ديكسيو" و"موريكس" و"فينيرجو" خلال الفعالية، رؤيتهم وأبرز النقاط الرئيسية فيما يتعلق ببناء وتشغيل أنظمة مرنة وعالية الأداء تقود للتميز في المشهد التنافسي اليوم.

وتضمنت الندوة مناقشة المحاور التالية: البيانات في القطاع المالي، استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي، تحديث آلية الدفع، التكنولوجيا الذكية في الخزينة وأسواق رأس المال، بالإضافة الى مساعدة البنوك على التخطيط للنجاح والتعلم من دراسة حالة واقعية حول استراتيجيات تأهيل العملاء التي مهدت الطريق للنجاح في العمليات المصرفية.

--(بترا)

غ ح/رق

06/03/2024 14:52:45