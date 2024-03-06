ورشة عمل في السلط حول المناخ والتنقل البشري

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 6 آذار (بترا)- نظمت بلدية السلط الكبرى، بالتعاون مع منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، مساء أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول "المناخ والتنقل البشري".

وحضر افتتاح الورشة الأمين العام للمنظمة الدكتور محمد دومان، ورئيس البلدية المهندس محمد الحياري، ونائب محافظ البلقاء متصرف قصبة السلط علي بطاينة، ومدير شرطة محافظة البلقاء الدكتور العميد جمعه الحمايدة، ورؤساء بلديات، مادبا عارف الرواجيح، وعين الباشا جمال الواكد، والفحيص عمر عكروش، والشوبك عادل الرفايعة، والعارضة هشام المناصير، ومعدي فيصل النعيمات، ومدير مؤسسة إعمار السلط خلدون خريسات، وممثل المنظمة في الأردن راكز الخلايلة، ومندوبون عن عدد من بلديات المملكة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لإنشاء مدن مرنة ومستدامة وتعميق فهم العلاقة المعقدة بين تغير المناخ والعوامل البيئية والتنقل البشري.

وسيوفر هذا الحدث المصمم خصيصا للمدن في الأردن منصة للخبراء وموظفي البلديات وصانعي السياسات لاستكشاف التحديات المتعددة الأوجه والحلول المحتملة المرتبطة بالنزوح الناجم عن المناخ.

وقال رئيس المهندس الحياري في كلمة خلال افتتاح الورشة، ان بلدية السلط الكبرى سعت منذ صدور الرؤية الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية والاجتماعية إلى الانسجام مع السياسة الوطنية للتغير المناخي في الأردن للاستعداد لتأثيرات التغير المناخي ووضع الأردن على مسار مستدام لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومراعاة مبادئ العدالة والمساواة والاندماج المجتمعي على المستوى المحلي مع المساهمة في الوقت نفسه الى استقرار النظام المناخي ضمن مبدا العمل الجماعي كل وفق مسؤولياته المحددة وإمكاناته.

وأضاف انه يجري العمل بكل الإمكانيات الى رفع كفاءة العاملين في البلديات وإشراكهم في المؤتمرات وورشات العمل التي تنقل الخبرة لغايات الوصول الى الهدف المنشود.

وشدد الحياري على أهمية جعل المدن وبنيتها التحتية مرنه في وجهة تغير المناخ في نطاق استخدام الموارد بالتصميم المستدام وتطوير استراتيجيات خاصة للتكيف مع أزمة المناخ لتعزيز دور الإدارات المحلية وحثها لمواجهة هذا التحدي العالمي.

وأكد أهمية هذه الورشة لرفع الوعي لدى ممثلي البلديات حول الموضوع وخلق منصة بينهم لتبادل الأفكار والتحديات والحلول للنزوح الناجم عن المناخ أملا أن تأتي هذه الورشة ثمارها للجميع للخروج بسياسات تجعل مدننا اقدر على الصمود في وجهه التحديات.

والقى الأمين العام للمنظمة الدكتور دومان كلمة عبر فيها عن فخره بالخطوات التي نفذت من خلال مشروع التنسيق العالمي الإقليمي الذي بدأ عام 2020، حيث كان الجهد التعاوني بين المنظمة العالمية، والميثاق العالمي لرؤساء البلديات، والأمانات العالمية للمجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، محوريا في تعزيز التعاون والتنسيق لتعزيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.

وقال إن المنظمة لعبت دورا مركزيا في تسهيل الاجتماعات المهمة للمدن في منطقة الشرق الاوسط وغرب آسيا، ما ساهم بشكل كبير في مساعينا المشتركة في معالجة تحديات المناخ في المنطقة.

وأضاف أن هذه الورشة، تهدف إلى العمل المشترك لتعميق فهمنا للعلاقة المعقدة بين تغير المناخ، والعوامل البيئية، والتنقل البشري، حيث تم تصميم ورشة العمل هذه من طرف المنظمة لتوفير منصة للخبراء وموظفي البلدية وصانعي السياسات لتبادل الخبرات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، كون المدن تواجه تحديات فريدة من نوعها، ومن الضروري أن نجتمع معا لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

واشار إلى أن الأردن يواجه العديد من القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية، كما أنه بمثابة وجهة مهمة لمختلف حركات الهجرة في المنطقة، لافتا إلى أن نتائج ورشة العمل اليوم لديها القدرة على تشكيل السياسات، وتوجيه الإجراءات، وإلهام القدرة على الصمود في مواجهة الشدائد.

--(بترا)

أع/رق

06/03/2024 14:40:28