وزير الخارجية ينقل رسالة خطية من جلالة الملك الى سلطان عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عُمان 6 آذار (بترا)- استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالته.

وتناولت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتضمنت دعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني لجلالة السلطان هيثم بن طارق قبلها جلالته.

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.

وحمّل جلالة السلطان هيثم بن طارق، الصفدي، تحياته لجلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته بالمزيد من التقدم والإنجاز للمملكة في ظل قيادة جلالته.

كما نقل الصفدي حرص جلالة الملك على زيادة التعاون في جميع المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويخدم مصالح البلدين الشقيقين، وعلى استمرار التنسيق والتشاور حول سبل وقف الأوضاع الكارثية في غزة، وفي جهود التوصل لوقف دائم وفوري لإطلاق النار.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما جرى بحث الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع.

وكان الصفدي ونظيره العماني أجريا، قبيل اللقاء، محادثات بحثت خطوات تطوير التعاون، وركزت على جهود وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها.

وأكد الوزيران ضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1968وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

--(بترا)

ص خ/م ف/ف ق

06/03/2024 14:44:55