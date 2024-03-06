أورنج الأردن: نعمل بروح محلية ومعايير عالمية متسقة مع رؤية المجموعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)-شارك ممثلون عن شركات أورنج التابعة للمجموعة العالمية في جناحها "نهج الابتكار"، والذي أقيم خلال المؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة 2024 أخيرا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن اليوم الأربعاء، شارك الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور في المؤتمر، مؤكدا أن "الابتكار" والعمل المشترك هما ركيزتا تحقيق رؤية التحول الرقمي على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.

واستعرض ممثلو المجموعة العالمية حلولها الرقمية واستثماراتها في البنية التحتية الخاصة بشبكة الجيل الخامس، بالإضافة الى عدد من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة مثل الروبوتات وتطبيقات الملاعب الافتراضية وغيرها من التقنيات، كما سلطت فيه الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة.

كما استعرضت المجموعة، أحدث الحلول التقنية في مجال الحفاظ على البيئة، والوسيلة المثلى لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصورة عامة في النشاطات الرياضية، إضافة إلى أهمية حلول الأمن السيبراني ودورها في التصدي للهجمات الإلكترونية.

وشهد المؤتمر استعراض ميزات تطبيق "ماكس اي.تي" والفعّال في شركات المجموعة في عدد من الدول الأفريقية، والذي من المتوقع أن يُطلق في الأردن قبل نهاية العام الحالي، وسيكون بمثابة مظلة لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها أورنج الأردن للاتصالات والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

06/03/2024 14:23:21