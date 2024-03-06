Wednesday, 06 March 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أورنج الأردن: نعمل بروح محلية ومعايير عالمية متسقة مع رؤية المجموعة

3/6/2024 2:45:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)-شارك ممثلون عن شركات أورنج التابعة للمجموعة العالمية في جناحها "نهج الابتكار"، والذي أقيم خلال المؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة 2024 أخيرا في مدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن اليوم الأربعاء، شارك الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور في المؤتمر، مؤكدا أن "الابتكار" والعمل المشترك هما ركيزتا تحقيق رؤية التحول الرقمي على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.
واستعرض ممثلو المجموعة العالمية حلولها الرقمية واستثماراتها في البنية التحتية الخاصة بشبكة الجيل الخامس، بالإضافة الى عدد من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة مثل الروبوتات وتطبيقات الملاعب الافتراضية وغيرها من التقنيات، كما سلطت فيه الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة.
كما استعرضت المجموعة، أحدث الحلول التقنية في مجال الحفاظ على البيئة، والوسيلة المثلى لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصورة عامة في النشاطات الرياضية، إضافة إلى أهمية حلول الأمن السيبراني ودورها في التصدي للهجمات الإلكترونية.
وشهد المؤتمر استعراض ميزات تطبيق "ماكس اي.تي" والفعّال في شركات المجموعة في عدد من الدول الأفريقية، والذي من المتوقع أن يُطلق في الأردن قبل نهاية العام الحالي، وسيكون بمثابة مظلة لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها أورنج الأردن للاتصالات والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
06/03/2024 14:23:21

MENAFN06032024000117011021ID1107944386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث