أورنج الأردن: نعمل بروح محلية ومعايير عالمية متسقة مع رؤية المجموعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)-شارك ممثلون عن شركات أورنج التابعة للمجموعة العالمية في جناحها "نهج الابتكار"، والذي أقيم خلال المؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة 2024 أخيرا في مدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن اليوم الأربعاء، شارك الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور في المؤتمر، مؤكدا أن "الابتكار" والعمل المشترك هما ركيزتا تحقيق رؤية التحول الرقمي على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.
واستعرض ممثلو المجموعة العالمية حلولها الرقمية واستثماراتها في البنية التحتية الخاصة بشبكة الجيل الخامس، بالإضافة الى عدد من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة مثل الروبوتات وتطبيقات الملاعب الافتراضية وغيرها من التقنيات، كما سلطت فيه الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة.
كما استعرضت المجموعة، أحدث الحلول التقنية في مجال الحفاظ على البيئة، والوسيلة المثلى لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصورة عامة في النشاطات الرياضية، إضافة إلى أهمية حلول الأمن السيبراني ودورها في التصدي للهجمات الإلكترونية.
وشهد المؤتمر استعراض ميزات تطبيق "ماكس اي.تي" والفعّال في شركات المجموعة في عدد من الدول الأفريقية، والذي من المتوقع أن يُطلق في الأردن قبل نهاية العام الحالي، وسيكون بمثابة مظلة لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها أورنج الأردن للاتصالات والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
06/03/2024 14:23:21
MENAFN06032024000117011021ID1107944386
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