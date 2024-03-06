أيلة العقبة تنظم حملة للحفاظ على الأعشاب البحرية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 6 آذار (بترا) أمين المعايطة- نظمت شركة واحة أيلة للتطوير في العقبة، حملة للحفاظ على الأعشاب البحرية، وذلك ضمن التزامها بالحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية وتعزيز الإجراءات الرامية لحفظ الأعشاب البحرية في سلسلة من القواعد والمبادرات.

وتأتي الحملة بمناسبة اليوم العالمي للأعشاب البحرية الذي حددته الأمم المتحدة منذ العام 2022 في الأول من آذار من كل عام، بعنوان "أعشاب بحرية سليمة لكوكب سليم".

وبحسب تقديرات المسح البصري الذي أجرته أيلة نهاية شباط الماضي، لأماكن تواجد الأعشاب البحرية، بلغت نسبة تواجدها الإجمالية داخل البحيرات وعلى حواف الشواطئ بما يزيد على 15 بالمئة من مساحة البحيرات، ويتوقع ارتفاع هذه النسبة مستقبلاً.

وتعد الأعشاب البحرية "seagrass"، من الموارد المهمة التي تشكلت خلال عقد من الزمن في بحيرات أيلة، وتنمو بمعدلات متسارعة وباتت تغطي مساحات متفاوتة منها وعلى حواف الشواطئ الـ17.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، في تصريح صحفي "نفخر بقواعدنا الثابتة في مجال الحفاظ على الموارد البيئية بما يكفل تنمية مستدامة، وضمن التزامنا بالأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتبني أيلة للهدف الـ14 المعني بالحياة تحت الماء، ونعمل جاهدين على تعزيز الوعي بالموارد وخصصنا برامج لتعزيز حفظ الأعشاب البحرية".

وأضاف دودين "ننضم إلى حملة عالمية ضمن جهودنا للحفاظ على التنوع الحيوي، ونظراً للبيئة الثرية في أيلة ورصيدنا الطويل من النجاحات في مجال التنمية المستدامة، نسخّر جهودنا لحماية النظم الإيكولوجية للأعشاب البحرية وتعزيزها، وندعم أيضاً الجهود الوطنية ونشر الوعي بهذا المجال".

وبين "أنه التزاما بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت واحة أيلة للتطوير الهدف الـ14 تحت عنوان الحياة تحت الماء "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة"، نظراً لنجاحها بإضافة مسطحات مائية بطول 17 كيلو متر لشواطئ العقبة وظهور تنوع حيوي متكامل بداخلها في هذه المسطحات المائية وموارد تتناغم مع الحياة البحرية للبحر الأحمر.

وتلتزم أيلة بالاستدامة وحماية البيئة، وتمتد نشاطاتها على مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى الوطني، مع قواعد صارمة للحفاظ على المحيط الطبيعي لأيلة، والمساهمة في بيئة أنظف وأكثر صحة، ورفع مستوى الوعي بين العاملين والقاطنين فيها والمجتمع، حول أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الشعاب المرجانية والثروة السمكية والأعشاب البحرية، والترويج لمفهوم السياحة البيئية والمستدامة في العقبة.

--(بترا)

ا م/أ م/رق

06/03/2024 14:18:13