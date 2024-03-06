أيلة العقبة تنظم حملة للحفاظ على الأعشاب البحرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 6 آذار (بترا) أمين المعايطة- نظمت شركة واحة أيلة للتطوير في العقبة، حملة للحفاظ على الأعشاب البحرية، وذلك ضمن التزامها بالحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية وتعزيز الإجراءات الرامية لحفظ الأعشاب البحرية في سلسلة من القواعد والمبادرات.
وتأتي الحملة بمناسبة اليوم العالمي للأعشاب البحرية الذي حددته الأمم المتحدة منذ العام 2022 في الأول من آذار من كل عام، بعنوان "أعشاب بحرية سليمة لكوكب سليم".
وبحسب تقديرات المسح البصري الذي أجرته أيلة نهاية شباط الماضي، لأماكن تواجد الأعشاب البحرية، بلغت نسبة تواجدها الإجمالية داخل البحيرات وعلى حواف الشواطئ بما يزيد على 15 بالمئة من مساحة البحيرات، ويتوقع ارتفاع هذه النسبة مستقبلاً.
وتعد الأعشاب البحرية "seagrass"، من الموارد المهمة التي تشكلت خلال عقد من الزمن في بحيرات أيلة، وتنمو بمعدلات متسارعة وباتت تغطي مساحات متفاوتة منها وعلى حواف الشواطئ الـ17.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، في تصريح صحفي "نفخر بقواعدنا الثابتة في مجال الحفاظ على الموارد البيئية بما يكفل تنمية مستدامة، وضمن التزامنا بالأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتبني أيلة للهدف الـ14 المعني بالحياة تحت الماء، ونعمل جاهدين على تعزيز الوعي بالموارد وخصصنا برامج لتعزيز حفظ الأعشاب البحرية".
وأضاف دودين "ننضم إلى حملة عالمية ضمن جهودنا للحفاظ على التنوع الحيوي، ونظراً للبيئة الثرية في أيلة ورصيدنا الطويل من النجاحات في مجال التنمية المستدامة، نسخّر جهودنا لحماية النظم الإيكولوجية للأعشاب البحرية وتعزيزها، وندعم أيضاً الجهود الوطنية ونشر الوعي بهذا المجال".
وبين "أنه التزاما بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت واحة أيلة للتطوير الهدف الـ14 تحت عنوان الحياة تحت الماء "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة"، نظراً لنجاحها بإضافة مسطحات مائية بطول 17 كيلو متر لشواطئ العقبة وظهور تنوع حيوي متكامل بداخلها في هذه المسطحات المائية وموارد تتناغم مع الحياة البحرية للبحر الأحمر.
وتلتزم أيلة بالاستدامة وحماية البيئة، وتمتد نشاطاتها على مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى الوطني، مع قواعد صارمة للحفاظ على المحيط الطبيعي لأيلة، والمساهمة في بيئة أنظف وأكثر صحة، ورفع مستوى الوعي بين العاملين والقاطنين فيها والمجتمع، حول أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الشعاب المرجانية والثروة السمكية والأعشاب البحرية، والترويج لمفهوم السياحة البيئية والمستدامة في العقبة.
--(بترا)
ا م/أ م/رق
06/03/2024 14:18:13
MENAFN06032024000117011021ID1107944385
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